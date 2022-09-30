扩大退休村概念试点计划 高文附近地段招标 拟建年长者辅助生活私宅

位于高文一带培立道的住宅地段公开招标，建造类似退休村概念的住宅项目，这里只供年满65岁的人住，让300至400名年长者原地养老。

根据卫生部和市区重建局星期四（9月29日）的联合文告，这个试点项目把结合住宅和看护模式的住房选项扩大至私宅领域，以更好地满足年长者多元的生活方式和住房需求。这也是首个政府推出的提供配套服务的亲乐龄私宅项目。

位于培立道（Parry Avenue）的60年地契住宅地段，土地面积约1万2912平方公尺，可使用面积介于1万6270平方公尺至1万8077平方公尺，可建造最高五层楼的楼房或有地住宅。

这里至少20％的最高可使用面积必须留作医疗保健用途，包括须提供至少100个疗养院床位；至少60％须用作辅助生活（assisted living）住宅单位和共用空间，每个附有浴室的独立单位至少要32平方公尺。为避免沦为度假村或短期公寓，年长者必须在这里住至少三个月。

这幅地段坐落在乐赛住宅区（Rosyth Estate），将包括一个邻里公园。附近也有实龙岗北邻里中心和心邻坊（Heartland Mall）等餐饮和购物设施。

卫生部和市建局邀请投标者提呈创新辅助生活模式的提案，提供一系列配套服务，包括定期体检和护理评估、活跃乐龄活动、家务、简单家居维修服务，以及送餐和洗衣。

提案以“设计概念与价格收益”（Concept and Price Revenue）的双信封方式评估，一封是发展和设计概念的计划书，另一封是土地竞标价。当局会先根据计划书，遴选符合创新护理模式的合格发展商，再根据这些发展商的竞标价决定最终得主。

须让年长者住到至少95岁

针对这个项目是以售卖还是出租的方式让人居住，卫生部答复《联合早报》说，业者得设计屋契和付款模式，屋契必须让年长者住到至少95岁。这跟建屋局的关爱组屋项目一致。

招标活动将在明年3月21日中午12时截止。

合登集团高级研究主管李思德认为，有医疗保健和疗养院经验的发展商应会参与投标，一些发展商也可能选择与医疗保健业者合作竞标。

“辅助生活住宅填补了年长者住房选项的供应缺口。一些年长者可能还有行动能力，只有一项日常生活活动需要帮助，比起疗养院，辅助生活住宅可能更适合他们。”

同样结合住宅和看护模式的首个社区关爱组屋项目Harmony Village@Bukit Batok，去年2月已在武吉巴督推出。建屋发展局今年11月会在女皇镇推出第二个社区关爱组屋项目，将设有屋顶花园、健身角落和社区客厅等公共设施。