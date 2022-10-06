新山关卡前 狮城夫妻遭警拿走钱包掏钱

狮城夫妻到马来西亚一日游后，回程时在新山关卡前被当地交警拦下，指他们两次闯红灯，还拿走狮城男的钱包，直接掏钱出来缴“罚款”，如今涉事交警已被调职。

曹彦菲（39岁，华文教师）告诉《新明日报》，她与丈夫于上周四（9月29日）下午4时许，在柔佛新山遭遇上述情况。

她说，自新马边境开放以来，她和丈夫已三次开车到新山游玩，当天他们同样开车入境新山，在百万镇一带用餐后，还打包食物带回国给孩子享用，岂料就在返程时，当转入新山关卡前的路段，被一名交警拦下。

“我们以为只是例行检查，交警检查我先生的驾照和护照后，还问是否常来马国，对道路是否熟悉，先生也如实告知，驾驶时还需依靠导航系统。”

怎料，交警后来就指他们在某个路口闯红灯两次。

曹彦菲指出，交警说出的路名，她没有记下，但丈夫平时开车谨慎，在马国就更加小心，很肯定当天没闯红灯，不过交警却指示他们尾随其电单车到交警中心，但在行驶500米左右，停在一座天桥下，四周静僻，并要求她的丈夫下车交涉。

她说，交警要丈夫缴付500令吉（约154新元）的罚款，当时他们又惊慌又懵懂，丈夫只能按照指示。

“当时先生的钱包里只有200令吉（约61新元），给了交警后，交警突然拿走他的钱包，一并掏走两张50新元，并把钱压在记录本下，随后就离开。”

曹彦菲说，事后她仍感到害怕，近期内也不敢再到马国，她也在社交媒体公开上述经历。

柔佛州总警长：涉事交警已被调职

柔佛州总警长指出，已经确认涉事交警身份，并已将其调职。

柔州总警长拿督卡玛鲁查曼回复《新明日报》时说，将会严正看待这起事件，并将展开调查。

他说，涉事的交警目前已经调离交警部门，到一个没有直接接触公众的岗位。一旦完成调查，警方将会对涉事交警采取纪律行动，有可能会被革职。

不过，他也说，若提供相关情报者能与警方合作，则更有力于证明事发经过。

完整报道，请翻阅2022年10月6日的《新明日报》。