斜杠人生：她是牙医也是飞轮教练

每月教授约15至25节飞轮课、增加1000多元收入，29岁牙医除了排满的看诊时间外，还认真经营自己的副业——飞轮有氧健身教练。

吴巧儿（29岁）任职的牙科诊所在牛车水唐城坊，飞轮课室在乌节路先得坊（The Centrepoint）。她每周为了教课，要来回两处至少四至七次。

2019年，吴巧儿刚从澳大利亚阿德莱德大学牙科系毕业回国，工作之余，她接触到飞轮有氧健身运动，一触即“爱上”。“我签了配套，越骑越喜欢，怎知被一位教练看中，邀请我去试镜当教练。”

能运动，又能赚外块，吴巧儿亮着眼说：“我本来就热爱飞轮运动，当教练可以免费骑，还增加收入，挺诱人的。”

吴巧儿一周七天都在诊所，每两个星期只休假一天，几乎每天上班前或下班后会去健身室教飞轮。要平衡牙医工作和飞轮课程并不简单。她为了赶早课，通常早上6时许就要起床出门。“自律是平衡事业和副业的关键。再加上我的家人很支持，有的时候他们会载我往返这两个工作地点，减少交通时间。”

拍摄当天，她的男友也是健身室内的一名学生。吴巧儿打趣说：“我还有时间谈恋爱。”

对吴巧儿来说，“斜杠”生活方式的唯一缺点是少了很多与朋友聚会的时间，但她坚信，要趁年轻闯一番，不让青春留白，“因为这样才算过得很充实”。