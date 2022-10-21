早报数码作品获颁国际奖项 美国艺术学院“w3大赛”摘两银

介绍新加坡小贩文化的互动新闻作品“社区饭厅十二美食图”在大赛中赢得手机应用与网站类别的文化组银奖。作品去年12月上线，纪念新加坡小贩文化申遗成功一周年，也为疫情中受挫的小贩打气。

《联合早报》的两份优秀数码作品登上国际舞台，在美国互动及视觉艺术学院（The Academy of Interactive and Visual Arts，简称AIVA）举办的第17届“w3大赛”（w3 Awards）中荣获两银。

介绍新加坡小贩文化的互动新闻作品“社区饭厅十二美食图”在大赛中赢得手机应用与网站类别的文化组银奖。作品去年12月上线，纪念新加坡小贩文化申遗成功一周年，也为疫情中受挫的小贩打气。早报美术员通过一幅幅构图严谨、画风细腻的插画，观察入微地展现出炒粿条、杂菜饭、肉骨茶等12种新加坡人熟悉且享誉国际的新加坡小贩美食。

作品也善用互动元素，详细解说属于各类小贩摊位的专有器材、食材配料、准备工序及鲜为人知的知识等，提高了它在网络上的传阅度。今年2月，作品也曾获新报业媒体华文媒体集团常年新闻奖的最佳插图奖。

主管华文媒体集团视觉部的早报副总编辑郭思满说：“整个项目完美地结合了视觉设计和数码互动元素，把新加坡小贩美食，生动地呈现在读者面前，从中也展现了团队对小贩文化的深入了解和细致的创意构思。”

视频系列《新画彩》获w3大赛影音组别艺术组银奖。

另一个获奖作品是视频系列《新画彩》，摘得w3大赛的影音组别艺术组银奖。作品于2021年3月推出，由早报与独立导演林少鹏合作完成。这个系列聚焦新加坡的五名新锐艺术家，包括沈成枝、杨子扬、刘轩齐、林加淇和张富铭，了解他们如何以更具现代感的手法呈现时代的蜕变，画出另一种新加坡风貌。

今年6月，这系列也斩获了有“美国电视节目界奥斯卡”之称的The Telly Awards社交媒体视频组金奖。

本届“w3大赛”共吸引全球超过3000份作品参赛，奖项类别横跨网站、营销、影音、社媒、手机应用与网站等。大赛评审主要为知名媒体、互动、广告和营销企业高管和设计专才。