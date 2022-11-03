斜杠人生：他是药剂科学讲师，也是潜水教练

陈汉荣（50岁）是南洋理工学院药剂科学讲师，同时也是一名潜水教练。

陈汉荣平日是理工学院讲师，周末变身成潜水教练、海底导游。（杨雯婷摄）

不论平日或周末，陈汉荣早上五六时就起身，展开充实的一天。平日，陈汉荣得载孩子上学、备课教书；周末，他更要起得早到吉宝滨海（Keppel Marina）教潜水。

陈汉荣习惯把时间挤爆，因为他常挂嘴边的座右铭是“YOLO”。他说：“人生在世来来去去就那几年，真的要珍惜时间追逐梦想，就像现在年轻人常说的‘You Only Live Once（YOLO），意思是你只活这一回。”

2007年，35岁的陈汉荣从澳大利亚返新加坡执起教鞭。此时的他也萌生逆时追回儿时梦。然而，这一憶想不但让他圆了梦，还开辟了“副业”。

将生活时间安排得非常紧凑，陈汉荣希望能当个好爸爸、好老师，同时当个好教练。（杨雯婷摄）

陈汉荣回忆儿时说：“几乎所有男孩都喜欢冒险片，里面的英雄通常会潜水或是开飞机，我很崇拜他们，我也梦想哪天能上空下海。”

然而，七岁那年，陈汉荣就验出近视眼，只好放弃大学考宇航系的愿望，选择药剂系。

陈汉荣始终不曾忘记梦想。2008年，在家庭、事业状态相对稳定下，他决定和朋友一同去学潜水。没想到，他自此深深迷恋上海底世界。性格豪爽的他也擅长与人交流沟通，他当时的潜水教练就力邀他也去当教练。

陈汉荣热爱与人互动，不论是教药剂学或是教潜水，他认为，教学就是最适合自己的工作。（杨雯婷摄）

可陈汉荣却犹豫了。“能潜入海底是我多年的梦，我很喜欢海底只听到气泡声的宁静感。但是我也担心，若当潜水教练，会失去对潜水的热忱，所以犹豫了，就这样过了十年。”

后来，朋友开设潜水公司，陈汉荣才决定“入行”当教练，他说：“虽然这份副业没有增加收入，但是我每个周末可以固定到海底”，陈汉荣自豪地表示，“当了斜杠教练至今，已累积约800回的潜水经验。”

除了潜水，陈汉荣也不忘“上空”的梦，他2020年到马来西亚考取飞行执照，现在是个合格的业余“机师”，偶尔带家人与朋友到上空一游。

陈汉荣考取机师执照，每年须更新执照并做健康检查。（受访者提供）

陈汉荣驾驭了海、陆、空三地，能飞又能游，可谓是体育健将一名。

首次与他照面，看见他魁梧的身形、肩宽臂粗的体态，记者打趣地问：“我们对教练的刻板印象是身材健硕、腹肌厚实。”

陈汉荣以如雷笑声答道：“我肉多比较容易潜到海底！”