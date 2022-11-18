时隔三年再会面 新中领导人重申密切多层面合作关系

李显龙总理在脸书贴文说，与习近平针对如何推进双边关系进行良好讨论。双方也探讨区域和国际局势的发展。他期待能很快再次与习近平见面，继续双方富有成果的讨论。

李显龙总理与中国国家主席习近平星期四（11月17日）在泰国曼谷的亚太经济合作组织（APEC）经济领导人会议场边会面，重申新加坡与中国之间密切与多层面的合作关系。这是新中领导人相隔三年后再次面对面会晤。

总理公署发言人说，两位领导人也肯定了两国在冠病大流行期间和不断变更的全球挑战中继续加强合作。

李总理向习近平祝贺中共二十大成功举行，习近平向李总理介绍了中共二十大的进展，以及他对中国的发展计划。

发言人说：“李总理和习主席也针对双边关系、区域和国际局势发展，包括维持中美关系稳定的重要性等课题交换意见。”

习近平再次邀请李总理近期到中国访问，李总理也欢迎习近平访问新加坡。

李总理随后在脸书贴文说，很高兴在APEC经济领导人会议开始前与习近平见面。

“虽然我们曾在去年10月通话，但这是自2019年以来的首次面对面会晤。

“我们针对如何推进双边关系进行良好讨论。我们也探讨区域和国际局势的发展。我期待能很快再次与习近平见面，继续我们富有成果的讨论。”

另外，据中国央视新闻客户端报道，习近平在会面时呼吁，尽快完成中新自由贸易协定升级的后续谈判，提高两国贸易和投资自由化水平，努力畅通两国人员往来。

习近平也说，中新关系发展势头良好，不仅助力两国抗疫和经济复苏，也为地区稳定和繁荣注入了正能量。他说，中新关系具有前瞻性、战略性和示范性，中方愿同新方携手推动两国与时俱进的全方位合作伙伴关系不断取得新进展。

习近平强调要让“高质量”

成为中新合作鲜明标识

习近平强调，中方愿同新方密切高层交往，欢迎新方深度参与中国构建新发展格局，要让“高质量”成为中新合作的鲜明标识。双方要落实好陆海新通道这一中新高质量共建“一带一路”的标志性项目，推动数字化、绿色发展等领域合作项目优化升级。

他说，中方愿同新方共同维护地区团结合作，反对集团政治，抵制阵营对抗，维护经济和区域一体化正确方向，坚决反对搞“脱钩断链”“小院高墙”，并希望双方共同推动全球发展倡议在本地区落地。

新中领导人上一次面对面会晤是在2019年4月，当时李总理应邀到北京出席第二届“一带一路”国际合作高峰论坛和北京世界园艺博览会。

受冠病疫情影响，李总理和习近平过去三年多来只能数次在线上会面及通话。

李总理星期五（11月18日）将与香港特首李家超会面。