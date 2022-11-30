擅闯南大宿舍非礼女生 空军中校精神评估后获保释

空军中校被控擅闯南洋理工大学宿舍非礼女学生，在完成精神评估后获准保释，并在亲友护送下遮脸离开法庭。

被告梁益贾（45岁，译音）于11月15日被控两项擅闯和一项非礼控状，指他在11月13日凌晨2时擅闯两个南大宿舍的房间，非礼一名21岁女生，以及对一名18岁女生造成困扰。

案件星期二（11月29日）过堂，警员将被告押上庭，身穿黑白线条上衣，双手戴着手铐的他，站在犯人栏时，显得相当平静。