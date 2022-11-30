擅闯南大宿舍非礼女生 空军中校精神评估后获保释

订户

来自 / 联合早报

文 /
陈昱嘉

发布 / 2022年11月30日 5:00 AM

被告梁益贾（左二）获准保释后，数名亲友用黑色夹克遮住他的脸，护送他走出国家法院。（海峡时报）
被告梁益贾（左二）获准保释后，数名亲友用黑色夹克遮住他的脸，护送他走出国家法院。（海峡时报）

字体大小:

空军中校被控擅闯南洋理工大学宿舍非礼女学生，在完成精神评估后获准保释，并在亲友护送下遮脸离开法庭。

被告梁益贾（45岁，译音）于11月15日被控两项擅闯和一项非礼控状，指他在11月13日凌晨2时擅闯两个南大宿舍的房间，非礼一名21岁女生，以及对一名18岁女生造成困扰。

案件星期二（11月29日）过堂，警员将被告押上庭，身穿黑白线条上衣，双手戴着手铐的他，站在犯人栏时，显得相当平静。

订阅登录，以继续阅读全文！

LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息

分享热榜

下午察：《十问》防疫的背后

北京南京高校学生抗议 上海市民连续两天聚集 乌鲁木齐火灾点燃中国各地怒火

高盛：中国或明年4月前结束动态清零
4

【马国大选】国家元首委任安华出任首相
5

又有人上当 订清洁服务 被骗走逾2万元

更多精彩内容