提供技术支援配套 我国助东帝汶做好加入亚细安准备

我国为东帝汶制定特别技术援助配套，通过培训超过300名东帝汶人员，协助它推动能力建设，做好加入亚细安的准备。

配合东帝汶总统拉莫斯—奥尔塔（Jose Ramos-Horta）博士访新，我国星期四（12月8日）宣布推出“新加坡—东帝汶亚细安就绪支援”配套（Singapore-Timor-Leste ASEAN Readiness Support，简称STARS）。支援配套有七个课程，主要涵盖亚细安知识与技能培训，以及教育能力建设。

亚细安知识与技能培训旨在协助东帝汶官员有效地参与亚细安会议，包含英语交流、撰写笔记与报告和关于协商的课程。预计超过200名东帝汶官员能参加。

教育能力建设课程则是为了支持东帝汶教育系统的发展，帮助年轻一代为加入亚细安共同体做准备。我国将推出“培训员培训”项目（Train-the-Trainer），为大约100名东帝汶教师、学校行政人员和教育官员，提供有关技术与职业教育，以及学校行政与课程发展方面的培训。

我国欢迎更多东帝汶官员 参与新加坡合作计划

拉莫斯—奥尔塔应我国总统哈莉玛的邀请于星期二到访，是首个到新加坡进行国事访问的东帝汶政要。他星期四早上在总统府出席检阅礼后，分别与哈莉玛总统和李显龙总理会晤。

根据外交部的文告，双方在会面时肯定了两国友好与长远的关系。哈莉玛总统和李总理重申，新加坡将致力于通过能力建设项目支持东帝汶发展，并欢迎更多东帝汶官员参与新加坡合作计划（Singapore Cooperation Programme）。

新加坡合作计划于1992年启动，是我国向其他发展中国家提供技术援助的旗舰平台。东帝汶至今已有超过800名官员通过这个平台参与了关于经济发展和公共行政等各方面的课程。

李总理也重申，新加坡原则上支持东帝汶加入亚细安，并承诺与亚细安其他国家展开建设性合作，为东帝汶的加入制定基于客观标准的路线图。

李总理过后在脸书贴文说，东帝汶独立20年来取得长足的发展。在高度动荡的世界里，新加坡和东帝汶等志同道合的国家须紧密合作。

亚细安各国领导人上月发表声明，原则上接受东帝汶成为第11个成员国，同时授予东帝汶观察国身份。

此前，为确认东帝汶是否已做好加入准备，亚细安曾派团队到东帝汶进行三次实地考察，范围涵盖政治与安全、社会文化和经济三大方面。我国新推出的STARS配套，是根据考察后的建议所制定。

李总理星期四设正式午宴款待拉莫斯—奥尔塔，出席者包括外交部长维文医生、总理公署部长兼外交部和教育部第二部长孟理齐博士，以及人力部长陈诗龙。东帝汶代表包括外交与合作部长马格诺（Adaljiza Magno）和经济事务统筹部长阿马拉尔（Joaquim Amaral）。