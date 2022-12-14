香港放宽防疫措施 本地旅行社：自由行将回温

香港进一步放宽防疫措施，旅客入境检测呈阴后可堂食不再需要等三天，受访的本地旅行社业者预计自由行配套将回温，但因宣布时间点太迟而错过12月的旅游黄金时段。

香港星期二（12月13日）宣布从星期三（14日）起，调整一系列防疫措施和相关安排。早前，入境人士进入香港后即使PCR检测呈阴仍会获得“黄码”，接受三天居家监察，虽可外出但不得进入餐厅等指定处所，意味着旅客无法堂食。如今，港府确定将取消“黄码”做法，入境旅客只要在抵境时检测过关便可自由活动。

大通旅游市场经理卓琼华受访时透露，很多国人去香港旅游是为了吃当地美食，早前的“黄码”限制了堂食，让不少国人却步，从而选择到其他地方旅游。她指出，旅行社之前虽已经推出香港自由行配套，但选择的人不多。

卓琼华说，随着港府放宽这项限制，势必会让国人重燃到香港旅游的欲望，选择自由行配套的人也应该会增加。不过，由于这个时间点宣布来得有点迟，很多国人已经为这个12月假期做了其他旅游安排，因此要在短时间内掀起旅游热潮不易。

欧美假期（EU Holidays）董事黄耀雄受访时则透露，公司会推出香港的自由行配套，满足国人这方面的需求。

完整报道，请翻阅2022年12月14日的《新明日报》。