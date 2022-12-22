斜杠人生：国大法学院教授 叶问咏春第五代传人

2008年推出的电影《叶问》，让更多人认识了咏春拳。作为一种传统中华武术，咏春拳讲究攻守同期，通过快速出拳，借力打力并配合严密防守战胜敌手。作为国大法学院教授，李大明（55岁）在当兵时期接触到咏春，“第一次学就感觉很熟悉，好像之前练过一样。”从那时起，他就对咏春产生了浓厚兴趣。

回新后的李大明经常飞去香港武馆与师傅谭鸿勋（前排右一）切磋。（受访者提供）

1988年李大明到新西兰攻读法律学位，机缘巧合下走进当地一家武馆，跟着那里的师傅练习咏春。之后通过师傅认识了师公谭鸿勋——香港著名咏春拳大师，也是叶问第三代传人。现如今咏春拳享誉国际，练习者数以万计，也有帮派之别，打法之分，但凡作为叶问咏春拳后人要有族谱可查。由师公成立的“咏春谭鸿勋拳术总会”，秉承叶问宗师所传授之咏春拳，其特点是舍力、卸力、借力、发力，意为“舍自己的力，卸对方的力，借对方的力发力”，李大明进一步阐释。

李大明开办“新加坡咏春研习轩”，以英文授课。（林泽锐摄影）

完成学业后回到新加坡，李大明在国立大学法学院教书，有空就飞去香港跟师公切磋、讨教。虽然他已经完成了咏春拳最高级别的训练，仍继续练功，因为习武是一生之事，也是修身养性之道。

为了进一步发扬咏春文化，2006年李大明和太太一起成立了“新加坡咏春研习轩”（Singapore Wing Tsun Training Centre），特点是以英文教授咏春。“早年间很多武术课程都是在会馆开班，以华语或方言上课。如今的挑战是很多年轻人不大熟悉方言，用英文教课是为了能够接触更广的群体，让咏春之术得以延续。”来上课的也有外籍人士，受到电影《叶问》以及功夫大师李小龙的影响，想要进一步了解中华武术。

作为国大法学院教授，李大明的研究方向是矛盾调解。（受访者提供）

作为一位法学教授，亦是叶问咏春拳第五代传人。李大明在两者兼行的过程中，也渐渐有了万物相同的感悟。“咏春强调以柔克刚，不到万不得已不出手，一旦出手就要快、很、准，一招制敌”。许多武术形态以进攻为主，咏春则强调攻守同期，懂得守和退比懂得攻来的更有学问。在法律领域，李大明的研究方向是矛盾调解，“很多时候解决问题最好的方式不是以力相逼，而是如何避免冲突，将矛盾降到最低，这就是退和守的部分。实在不行需要对簿公堂，律师要懂得抓住痛点在庭上辩护，出招有力，正如咏春一出手，要在短时间内消掉对方的力。”