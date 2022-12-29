中国旅客入境新加坡 防疫管控措施暂不变

我国根据全球冠病疫情定期检讨边境管制措施，现阶段对从中国入境的旅客和工作证件持有者的管控措施和疫苗接种要求保持不变。“我们会密切留意全球冠病情况，如有需要，将调整边境防疫措施。”

中国将放宽出入境防疫管控，我国准备重新接待大批从中国前来的旅客，但目前不会改变对入境者的防疫措施。

卫生部受询时说，中国目前限制境外旅游，只允许个人因求学和经商等合理原因出国。新加坡也要求未完成冠病疫苗接种的旅客，在入境前接受冠病检测。短期访客也须购买与冠病相关的医疗保险。

我国根据全球冠病疫情定期检讨边境管制措施，现阶段对从中国入境的旅客和工作证件持有者的管控措施和疫苗接种要求保持不变。“我们会密切留意全球冠病情况，如有需要，将调整边境防疫措施。”

中国宣布从明年1月8日起，不再对入境人员采取全员核酸检测和集中隔离，并取消国际客运航班数量管控。当局也将恢复审批中国公民因出国旅游和访友申请普通护照，以及外国人普通签证等服务。

根据新加坡旅游局网站，从大中华地区入境新加坡的旅客今年有所增加。首三个月每月人数介于5000多人到8000多人，到了4月超过1万人，11月增至4万9500人。

本地旅游业者：来临农历新年 中国旅客可达疫前约30％水平

受访的本地境内旅游业者预计，来临农历新年，中国旅客可达疫前约30％的水平。

永兴旅游总裁陈孩铭接受《联合早报》访问时说，中国旅客预计最快在春节开始出国旅游。初期自由行旅客会占绝大多数。

“中国的旅游业者要设计旅游行程，并和航空公司洽谈，这些都要时间准备，旅客量不可能一开始就恢复到疫情前的水平，但30％应该是有的。”

他也反映，问题是航班还没全面恢复，座位有限，机票价格飙升。本地的酒店也因客房不够，价格水涨船高。“中国一些政策细节也还没公布，我们要收到订单后才会包房。我们也是走一步看一步，慢慢来，不然中国政策一改，旅客不来，我们就亏大了。”

截至今年11月，我国有约6万1660间酒店客房，比2019年11月疫情前少约1550间。今年11月的酒店平均房价是276.53元，比2019年同期的224.46元涨约23.2％。

旅行社新加坡百万假期已接到中国的旅行团预订，也有不少中国同行在询问明年三四月的行程。公司执行董事翁树伟指出，旅客会逐步恢复，但人手短缺是一大问题。

“仍有酒店因人手不足无法提供所有客房，旅游巴士司机也不够。”

他说，中国旅客预计在农历新年可达疫前同期的两三成。“办签证和出国手续都需要时间，会在新年期间来的中国旅客大部分应该是来探亲或处理业务，休闲旅客料偏少。”

他预计，顺利的话，从明年三月起，来自中国的旅客会增加，到了明年底，可恢复到疫前七八成的水平。