电子红包使用人数逐年增加 银行减少印刷红包袋鼓励环保

华侨银行电子付款总经理黄德荣告诉《联合早报》，今年农历新年送出的电子红包比去年多71％，而去年春节则比前年多了四成。

随着数码交易越来越受欢迎，近年来有更多人送出电子红包和礼卡。银行也通过幸运抽奖和减少红包的生产量等方式，鼓励公众转向数码方式环保。

华侨银行电子付款总经理黄德荣告诉《联合早报》，今年农历新年送出的电子红包比去年多71％，而去年春节则比前年多了四成。华侨银行预计来临2023年新春会有更多数码交易。

大华银行则发现，越来越多31岁至50岁的顾客开始使用电子红包。今年送出电子红包的顾客当中，三分之二来自这个年龄组；2018年则有约一半属于同个年龄组。华侨银行的数据也显示，今年每五名使用电子红包的人当中，超过三人的年龄介于30岁到49岁。

星展银行消费银行部执行董事曾素玲说，更多顾客开始接受数码银行和电子付费，冠病疫情则进一步推动了这个趋势，许多人包括年长者，更熟悉电子付费和上网进行日常银行交易。

大华银行集团个人财务服务部主管陈光钰透露，除了不必排队换新钞，电子红包逐渐受欢迎的原因，也是因为公众能派发8.88元和88元等好兆头的金额。一些顾客也倾向于更可持续的选择。

电子红包可让公众派发8.88元和88元等好兆头的款额。大华银行的数据显示，以今年为例，2月份的8.88元转账次数是1月份的四倍，而1月临近佳节，已是其他月份平均的两倍多。（大华银行提供）

虽然如此，银行也了解很多公众想保留派发实体红包的传统。黄德荣说：“为了尊重传统，同时鼓励更多绿色做法，这五年来，我们已逐步减少在新加坡印刷的红包袋。比起2019年，明年的红包数量已减少约一半。”

公众可在过年后的几周内，把旧的红包袋拿到任何一间华侨银行分行回收。银行去年就回收了4870公斤的红包袋，送去化成纸浆。明年也是华侨银行第四年用再生纸打印出用于新加坡、马来西亚、香港、澳门和中国的红包袋。星展银行和大华银行也有类似的环保倡议。

胡丽英（57岁，执行助理）因习惯了数码交易的便利，在电子红包刚推出时就开始使用。她说，自己一般会看红包是要发给谁，用于什么场合，来决定是否派发电子红包或实体红包。

“出席生日或结婚典礼时，我会用电子红包，出席这些场合的多数是年轻人，较倾向于电子付款，无须把钱拿到银行存放。若是带着小孩来拜年的亲戚，我则会给实体红包。”

星展顾客可上网预定QR红包

星展银行自2019年推出QR红包（DBS QR Gift），结合电子和实体红包。派发红包的人可通过PayLah!应用扫描礼卡上的QR码，之后把金额充值到礼卡上，派发为红包。

根据星展银行的数据，打算在明年春节给员工和其他利益相关者派发QR红包的公司，至今已为超过5万6000张礼卡充值，比今年春节多出一倍以上。

即日起至明年1月12日，顾客可上星展银行官方网，通过银行的聊天机器人免费预订礼卡送到家，或从明年1月5日起，到星展和储蓄银行分行和昇菘超市领取礼卡。