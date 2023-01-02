旅游及抢在增税前购物 去年本地信用卡消费额增两三成

边境开放后更多人出国旅行，加上不少人趁消费税上调前购买昂贵物品，本地一些银行2022年的信用卡消费额增加两三成，电脑和电子产品消费额超过400元的交易，甚至比2019年疫情暴发前大增八成。

消费税星期天（1月1日）从7%上调至8%，网购费用不超过400元，也须缴付8%消费税。受访银行预测，消费税上调初期，网购交易量因费用增加将受影响，信用卡消费料稍微下跌，但因农历新年消费增长，或将使跌幅不那么明显。

一些银行预测，过了首两个月的适应期，新加坡人用卡习惯从下个月底起会回复正常。

大华银行数据显示，国际边境重开，去年10月份的信用卡旅游消费同比增加两倍多。

大华银行集团个人财务服务部主管陈光钰告诉《联合早报》，电子付账增加，加上防疫措施解除和旅游恢复，信用卡和转账卡消费从去年起不断增长。

与2019年冠病暴发前同时期相比，去年初至去年12月23日的消费额有近30%的增长。

陈光钰说，如果跟2021年同期相比，从去年10月1日至去年12月23日的消费额，也增约20%。

另外，较昂贵物品的消费，在消费税上调前增加了。陈光钰说，从去年初至去年12月23日，用信用卡和转账卡购买400元以上电脑和电子产品，跟2019年同比增加80%，而去年和2019年同期相比，买超过400元家居用品的交易也增加25%。

星展银行消费银行支付与平台业务部执行董事饶爱德华（Edward Yue）说，今年首11个月的信用卡消费同比增加超过20%，多数跟旅游消费增加有关。

“网购带来极大便利，加上近期客户开始出国旅游，我们预见今年的电子交易持续强劲。”

他说，随着我国放宽防疫措施，实体店交易已大幅恢复，这个趋势在新的一年将持续，尤其是在农历新年期间。

华侨银行首席经济师林秀心受询时说，华侨银行的每月信用卡消费，约30%用来支付网购。

她指出，消费者在消费税上调之前可能趁机购买一些昂贵物品，在消费税上调后消费通常下跌，“但农历新年是在本月底，信用卡消费可能掩盖消费税上调造成的下跌。”

她说，新年节庆期间，饼干、肉干等易腐产品和衣服的需求较高，“现在有许多购买管道了，包括实体店、网购和柔佛长堤。”

截至去年11月，电子交易在汇丰银行的信用卡消费中占约26%，跟冠病暴发前的2019年同期相比增约9%。

汇丰发言人说，随着冠病疫情稳定下来、出国旅行机会增加，整体信用卡交易料增加。“但客户花费可能更谨慎，尤其是较昂贵的交易，因全球经济展望不明朗。”

汇丰：公众习惯电子交易消费税上调料不影响网购

虽然消费税上调，发言人不认为信用卡的网购花费会减少，这是因为公众已习惯电子交易带来的方便。

“特别是一二月农历新年期间，顾客有更多实体交易，比如外出用餐。但我们不预见大量网购会转为实体交易，因为客户还是喜欢网购带来的方便和选择。”

针对昨日起网购费不超过400元，也须缴付8%消费税，林秀心说，现阶段不容易预测网购交易量是否因此受影响。

“网购的最大吸引力是价格具竞争力，须付消费税或能让本地和海外卖家更公平地竞争。通胀加剧让本地顾客感受到压力，短期内随性的消费可能会下跌。”