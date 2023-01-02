涉持剪刀刺伤人 男返家锁门睡觉

36岁男子被指随机攻击两名男子，先是挥拳殴打一男子，过后又持剪刀刺伤另一人，犯案后回家锁门睡觉，惊动警员上门将他逮捕。

这起事故发生在上星期六（12月31日）下午4时53分，地点在裕廊东1道第372座组屋一带。

涉案男子是36岁的拉万，他星期一（1月2日）早上在持危险武器蓄意伤人的罪名被控上法庭，并将被还押在樟宜监狱的医疗中心接受精神评估。案展1月16日过堂。

根据控状，被告在第338座组屋楼下用一把剪刀刺伤47岁男子的背部。警方文告则指出，他也在第337座组屋附近，挥拳殴打44岁男子。

《新明日报》记者星期天（1月1日）走访事发地点，当地居民林先生（62岁，自雇人士）说，当时刚好开车回家，看见组屋底楼来了10多辆警车，大范围封锁了第372座组屋底楼，还有消防车和救护车到场，近50名公众驻足围观。

另一居民黄女士（70岁）说，民防人员在第372座组屋底楼设置气垫，还进入六楼和二楼单位放绳索。

据了解，被告在犯案后回家睡觉。为逮捕男子，民防人员做足防范措施，以防万一。

根据文告，警方掌握嫌犯的身份后，在接获通报后的三小时内将嫌犯逮捕。

警方强调，当局绝不容忍类似暴力行为以及公然无视法律的行为，违法者将依法严惩。调查目前仍在进行中。

警找来被告母亲拿锁匙

警方找来被告母亲，并跟她拿锁匙。

《新明日报》记者辗转找到被告母亲，她受访说，当天下午3时她已出门。

她称自己出门前，看到儿子坐在门口独自喝酒，过后她突然接获警方来电通知让她回家，说要跟她拿住家的锁匙，但当时她并不知道发生了什么事。

“过后，警察把我的儿子带走，说调查完成后会通知我。”

她说，儿子这几个月都没有工作，不知道儿子在家里做什么。

完整报道，请翻阅2023年1月2日的《新明日报》。