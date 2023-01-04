罗厘司机第二通道逆驶 猛撞狮城马赛地

砂石罗厘司机疑酒后驾驶，在新马第二通道逆向行驶，撞上两辆轿车，其中一辆狮城马赛地被撞到右侧车身严重损毁，安全气囊也弹出。

这起车祸发生在星期二（1月3日）下午约4时半，地点在新马第二通道的丹戎柏乐巴斯（Tanjung Pelepas）港口的出口处。

从脸书主页“SG Road Vigilante”流传一段时长2分23秒的视频中，可见当时罗厘在第二通道逆向行驶一段路，当走到天桥底下时，就与一辆轿车迎面发生猛烈碰撞。罗厘在撞上后，也依旧没有刹车，继续向前猛冲出约200米，直到撞上防护栏后才停下。

事发后狮城马赛地的右侧车身严重损毁，挡风玻璃脱落，安全气囊也弹出来。地上有一名红衣男子坐着，双手按着膝盖，表情痛苦，旁边则有两人为他撑伞避雨，而罗厘司机则待在车内，旁边还有人称他“喝醉酒”。

这段视频也迅速在网络上疯传，引来大量网民炮轰罗厘司机的危险行径，认为若当时罗厘撞上的是电单车而非轿车，骑士恐怕将魂断公路。

车主颈腿受伤 罗厘司机被捕

红衣男子表情痛苦地坐在地上。（视频截图）

罗厘司机被逮捕，狮城车主颈部和脚部受伤。

依斯干达警区主任拉末阿里芬向《新明日报》证实上述车祸发生，根据初步调查，罗厘司机疑酒后驾驶。

他说，罗厘是从丹戎柏乐巴斯港口往古来的方向行驶。当罗厘南下到振林山休息站时，由于错过丹戎柏乐巴斯港口的出口，于是他就逆向行驶，再分别撞上马赛地和另一辆日产Almera。

阿里芬透露，被撞到的狮城马赛地车主颈部和脚部受伤，已被送院接受治疗，警方也扣押肇祸司机，以做进一步调查。