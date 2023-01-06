四马路观音堂除夕夜不开放 香客连续第三年不能抢头香

再过16天就是农历新年，大小庙宇加紧规划祈福活动。四马路观音堂决定，今年除夕夜不开放，香客连续第三年不能抢插头香。

农历新年期间，观音堂开放时间依旧，除夕、初一和初二早上7时开放至中午12时30分，以及下午1时开放至傍晚6时30分。

冠病疫情前，观音堂除夕早上开门后，就持续开放到初一傍晚，除夕午夜会有上万名信众聚集抢插头香。观音堂指出，抢插头香是信众自发的行为，并非观音堂主办的正式活动。目前冠病疫情持续，观音堂决定取消24小时开放。至于明年是否会恢复原有安排，观音堂会在日后决定和公布。

观音堂也决定，从小年夜（20日）到年初三（24日），暂停求签、请平安符、盖平安印及请平安碎花等活动，只开放供信众祈福。

韮菜芭城隍庙不限人数 台剧团献演17天歌仔戏

韮菜芭城隍庙今年则举办第十九届春节庙会，除夕当天将举办接财神活动，初四至廿九日有拜太岁、拜天公、补运等活动。韮菜芭城隍庙总务陈添来受询时说，今年活动不会限制人数，如果到时到场信众太多，会开放周围另外两个场地来容纳。

去年为了控制现场人数，城隍庙通过脸书直播，让信众线上观看接财神活动；今年，陈添来指出，防疫限制已经放宽，不会再办直播活动。除了接财神，信众现在也可上网报名参加补运活动，为期10天的活动只剩三天还有空位。

城隍庙春节庙会会有歌台表演，以及台湾一心戏剧团献演17天歌仔戏。歌台场地可容纳上千名观众，歌仔戏场地可让三四百人进场。

陈添来说：“我们原本安排一心戏剧团在2021年来新表演，但受疫情影响而展延。这次新加坡和台湾都解封了，信众很期待这次的歌仔戏。表演会在我们的新综合大楼内进行，让信众在舒服的冷气环境内观赏。”

天福宫除夕通宵开放洛阳大伯公宫复办接财神

百年古庙天福宫则将在除夕晚上10时起通宵开放至初一下午5时，并在午夜进行舞狮采青和法师诵经迎新春。

发言人说：“今年农历新年，依据我国现行防疫措施，天福宫在入庙人数和疫苗接种要求方面不会有限制，但我们劝请身体不适或是有疑似症状的善信，留在家中休息，不要出门。另外，天福宫的工作人员和义工，平时工作时都会戴口罩，农历新年期间也不例外。”

洛阳大伯公宫的陈亚铭则说，大伯公宫时隔两年后将在除夕晚上11时复办接财神活动，今年除了一尊文财神像外，也增加一尊武财神像。庙宇会通宵开放至大年初一晚上9时45分，让善信入内祈福。虽然不限制人数，但现场工作人员会引导人流。