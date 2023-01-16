陈圣辉：复苏快过预期 明年可回到疫前水平 政府两年内拨1.1亿元提振旅游业

政府去年4月宣布将拨款近5亿元刺激旅游业，不过当时没有进一步说明具体计划。贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉说，随着旅游需求复苏，其中约1亿1000万元会在今明两年拨出，至于这笔钱会用在哪里还在探讨中。

国际旅游需求复苏的速度比想象中快，预计明年能恢复到冠病疫情前的水平。政府会在接下来两年拨款1亿1000万元支持旅游业的复苏，为旅客带来更多精彩的旅游产品和服务。

全球旅游业过去两年多因疫情受重创，我国之前估计，旅游需求预计还要多几年才能恢复至疫前水平。贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉星期天（1月15日）出席国际帆船大奖赛时说，我国如今已开放边境、推出不少旅游产品和服务，再加上中国也在不久前大范围开放，这些都加快旅游业复苏的步伐，他预计旅游需求可提前在明年全面恢复。

政府去年4月宣布将拨款近5亿元刺激旅游业，不过当时没有进一步说明具体计划。陈圣辉星期天说，随着旅游需求复苏，其中约1亿1000万元会在今明两年拨出，在本地推出更多更精彩的旅游产品和服务，吸引旅客回流。

至于这笔钱会用在哪里，陈圣辉说，政府还在探讨中，不过他以国际帆船大奖赛和同样在过去几天举行的新加坡国际艺术博览会（Art SG）为例指出，当局一直通过创新方式把更多新产品引进本地，将我国打造成旅游、运动和休闲活动的枢纽。

我国也会在今年6月举办首届奥林匹克电竞周（Olympic Esports Week），届时这项全球首办的盛会预计会引起不少关注。

去年1月至11月 共吸引537万人次访新

他说：“这一系列的产品和服务，会让新加坡扬名海外，并在疫情后重振我们的旅游业。”

新加坡旅游局官网最新数据显示，我国去年1月至11月间共吸引约537万人次到访；五大旅客来源是印度尼西亚、印度、马来西亚、澳大利亚和菲律宾。当局会在星期二（17日）发布过去一年的旅游数据，并公布我国下来一年的旅游展望与计划。

Tour East新加坡总经理王建钛受访时说，近期有更多英国和欧盟国家自由行旅客在我国逗留数日，再到其他亚洲国家或澳大利亚。另有好些旅客在游轮旅游前后选择在我国游玩几天。据他估计，公司接待的旅客量能在今年恢复至疫前的约60％。

Tribe特旅精品旅行社则主要为企业和会议、会展与奖励旅游业（MICE）旅客提供导览服务与旅游配套。合伙人兼合作总监刘育松说，来自这个市场的订单已恢复至疫前的约80％，公司近期也接到更多询问，反映需求仍在增加。

自由行旅客方面，虽然来自印度和东南亚国家的需求增加，但西方国家的客源回来得相对缓慢。谈到公司业务是否能在2024年全面恢复，他保持谨慎乐观的态度。“目前经济还不稳定，航班趟次也还在恢复中，再加上一些新飞机延误交付，复苏速度可能会被这些供应问题拖慢。不过，我们也有可能在明年上半年全面恢复。”