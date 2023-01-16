傅秀卿育有三名子女，一开始在家缝衣服贴补家用，孩子稍长后改到电子厂当女工。她多年来都以家庭为重，忙忙碌碌，到了50多岁才有时间开始运动。

年轻时忙着工作和照顾小孩，傅秀卿难得有时间做喜欢的事，直到年过半百跟着朋友一起运动，她才在人生下半场找到属于自己的生活乐趣。

如今虽然年过古稀，傅秀卿（74岁）却一点也闲不下来。平日除了照顾孙女外，她每个星期有五六天会去游泳，至少有一两天会骑脚踏车，去年也开始接触乒乓球。

问她是否年轻时就养成经常运动的习惯，她说：“那时候要做工又要带孩子，哪里有时间？”

傅秀卿育有三名子女，一开始在家缝衣服贴补家用，孩子稍长后改到电子厂当女工。她多年来都以家庭为重，忙忙碌碌，到了50多岁才有时间开始运动。

她说，因为不会游泳，小时候到海边只能泡泡水。那时起，她就很想学游泳，不过因为住的甘榜没有游泳池，所以一直没机会。2003年电子厂的同事约她一起趁下午上班前去上游泳课，才让她圆了小时候的愿望。

自那时候开始，傅秀卿每周会抽空去游泳。2005年公司裁员，过去10多年傅秀卿帮忙照顾孙子孙女，三四年前小孙女上幼稚园后她闲暇时间多了，运动也更加频密。

除了游泳，她也喜欢骑脚踏车，最远的路程是一年多前从宏茂桥住家骑到樟宜机场，然后再骑回家。儿子知道妈妈的兴趣后，两年前买了一辆脚踏车送给她当生日礼物。

她说，她喜欢运动，因为出汗后觉得特别舒服，而且可以交朋友。虽然年纪不小了，但是她认为，只要有兴趣、还能动就可以学习新事物。