调查：超过六成本地公众认为生活比过去好

新加坡政策研究所的调查显示，大多数受访者认为现在的生活比青少年时期更好，六成人感觉到自己向上提升，较年长受访者体验到的社会流动也更为明显。

研究所星期一（1月16日）发表《政策研究所新加坡未来工作调查》报告。调查人员去年10月访问了1010名满21岁的求职或在职新加坡人，了解他们是否做好准备应对未来工作需求、在工作上的抱负，以及对社会流动性的看法。

主持这项调查的政策研究所高级研究员周瀚毅博士，在“新加坡透视”论坛上发表调查结果。他说，人们已经从政策制定者和经济学家口中得知，新加坡过去一代人获得巨大的收入和社会提升，无论是国内生产总值、家庭收入及个人收入中位数都已提高。

这项调查试着从主观角度了解新加坡人的生活是否变得更好。调查要求受访者将自己在18岁以前的经济状况、教育和职业同去年第四季的实际情况对比，得出个人社会流动的方向。

调查结果显示，我国有61％的人认为自己现在的生活比过去好，认为不如从前的则有16％。按照年龄分析，较为年长的受访者（55岁及以上）体验到的向上社会流动较为显著，有七成的人认为自己过得更好。

对此，周瀚毅解释，较年长者有更长的时间累积财富，而且他们曾在经济强劲增长的阶段工作。

他也说：“让人鼓舞的是，自认过去处于社会最低层的受访者当中，有八成现在感觉自己处于中上层，体现了强劲的向上社会流动。”

意识到本身须再培训 和实际参与培训者落差大

另外，有三分之二的受访者意识到工作即将发生重大变化，四分之三的受访者认为自己很有可能必须接受再培训以适应这个变化。然而，积极进修以掌握关键新技能者所占比率少于一半，显示“行”和“知”之间有落差。

新加坡管理大学经济学院院长云天德教授在参加讨论时强调，教育对于员工应对不断变化的业务需求起着关键作用，受过更高教育的劳动队伍在面对新局面时，有相对的优势。“教育帮助员工掌握过去没接触过的新科技，随着更大比例的劳动人口完成大专教育，员工在互相学习的过程中，各自的工作都能做得更好，知识的溢出能保持生产力增长。”

至于雇员接受再培训应由谁买单，云天德认为企业为雇员安排培训后，员工掌握的如果是可以在其他公司用得上的普遍技能，其他雇主因为无须承担培训成本，可以开出更高的工资吸引这些员工跳槽，但这样一来就不会有雇主愿意为员工安排培训。他建议雇主通过“培训合约”的方式，让雇员完成培训后，继续留在同一家公司服务。

英康保险总裁杨承霑也说，企业应将雇员培训视为投资策略的一部分，当接受过良好培训的员工被人挖走，企业也可能从其他地方获得人才。