修复黑白照 给你“颜色”看

有没有想过，黑白照片的真实颜色是什么？

早年因为只有黑白摄影，当时的人在按下快门、拍下照片的刹那，相片并没有颜色。但在不断进步的人工智慧（AI）和彩色复原技术的助力下，现代人要还原旧照的色彩，只需用电脑扫描黑白照，再用软体上色，技术不算太复杂。

1960年代，新加坡一家咖啡店，徐宗懋与团队为黑白照片上色后，让人们有如回到当年。（受访者提供）

然而，对于不曾参与历史的现代人，要找回当年的色彩，准确还原照片，还是不乏挑战。

台湾文史工作者徐宗懋20多年前投入历史照片的收藏。2015年起，他和团队开始为历史照片进行彩色复原的工作。

徐宗懋说：“AI比从前进步很多，但还是有很多不足的地方。例如用AI给一两个人的肖像着色还可以，但一组十几二十人坐在一起，不同的肤色、妆容和衣服颜色，就超出AI的处理能力了。”

2020年，徐宗懋为自己私藏的新加坡旧照片复色，出版大型画册“Once Upon a Time in Singapore”。2022年末，他再以大约500张历史照片，集结成三册，出版历史画册“Singapore Yesterday”（《新加坡的往日情怀》）。

1968年，新加坡的一次选举，从上了色的照片，更可以感受到许多人出来投票，还有一些摊贩在投票站外摆摊子。（受访者提供）

徐宗懋说：“还原黑白照的颜色，是可以感动人的，不论是曾参与，或不曾参与一段历史的人。”

《新加坡的往日情怀》以新加坡历史为轴，用早期移民潮、英殖民、日据时期、独立建国等时期的照片说故事。徐宗懋认为，现代的电脑软体很进步，“工读生用电脑就可以准确着色，但是将照片编辑成册就是另一层面了”。

徐宗懋也说，要编辑和出版历史照片，就得对相关历史有所了解，所以需要阅读大量资料，再用经验作出判断。

现年65岁的徐宗懋，1980年代曾任台湾《中国时报》的新加坡特派记者，在本地生活过三年，并在外派期间开始收藏新加坡的旧照片。

徐宗懋为自己收藏的黑白照上色，让现代人透过照片“身临其境”。图为1960年代反对党工人党的群众大会。（受访者提供）

若不是对新加坡有独特情怀，很难让旧照片产生新感动。徐宗懋说：“我很了解新加坡，能编出新加坡人也感动的画册。”

配合画册出版，《新加坡的往日情怀》画册展今起至1月30日在富尔顿酒店一楼艺廊，免费让公众参观。