少年遭三人狂殴猛踢头 警方：八人受查

三名少年在组屋健身角落欺凌一名少年，踢至对方倒地后，围殴近一分钟，甚至专门攻击他头部，事后共八名青少年被警方调查。

社交媒体以及手机群组星期二（1月24日）流传一段约一分钟的视频，拍摄地点是本地一个组屋区的健身角落。

视频一开始，一名10多岁的黑衣少年坐在游乐场的一个健身设施上，之后被三人围住。

第一名身穿灰色外套的男生首先飞腿，踢中黑衣少年的正脸，紧接另一名染有一头红发的男生跟上连踢两脚，把黑衣少年踢倒在地。

第三名身材矮小许多的蓝衣男生也加入攻击，三人轮流围着倒在地上的黑衣少年使劲地拳打脚踢，黑衣男痛得大喊，但三人仍不停手，他只好用双手护着自己头部。

现场也传出呼叫声和笑声，除了拍摄者之外，也有人在旁围观。

黑衣男生至少被连续殴打了45秒钟，期间一把声音还喊道：“为什么不脱他衣服？”，也有人说要小心警察。

警方受询时证实上述事故发生在实龙岗中心第201座附近的健身角落，当局在1月15日下午约4时15分接获通报，目前八名年龄11至14岁的青少年男女正协助警方调查这起滋事（rioting）案。另外，一名15岁少年在清醒的情况下被送院。

警方仍在调查此案。

完整报道，请翻阅2023年1月25日的《新明日报》。