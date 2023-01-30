肉脞面老摊主不卖秘方 妹上阵继续经营

大巴窑老字号肉脞面摊50万元卖招牌秘方，半年内和约十组人接洽后，孩子一句话让老摊主的妹妹不舍37年心血决定不卖，并代哥哥上阵当掌舵人。

《新明日报》早前报道，大巴窑近40年潮州式“来兴香菇肉脞面”因第一代老去，恐后继无人，决定以高价寻有缘人接棒。这个摊位1985年由老板李辉平（64岁）创办，早期位于大巴窑4巷第85C座组屋，后搬至大巴窑6巷第51座组屋，四年多前落户到大巴窑4巷的第73座组屋营业至今，37年来始终在大巴窑。

《新明日报》记者上星期天下午（1月29日）走访时，李辉平之妹李惠金（58岁）透露，档口将继续由她在外甥女和女儿的协助下经营下去。

李惠金说，档口老板仍是三哥李辉平，30年来在身旁辅佐的她则升级为“经理”，与多年来一直在档口帮忙的外甥女郑丽珊（50岁）打理，而她35岁的女儿关静雯也已加入档口经营约10年了。

“三哥年纪不小了，这几年来每天大概会来档口两三个小时。大哥和二姐有时也会来帮头帮尾，但做饮食这份工不容易，大家都不年轻了，就连外甥女也50岁了，手臂也不太好了。我女儿是有心，但是靠她一个人也做不来，现在请人也难，所以当初开了家庭会议后才决定把生意卖掉。”

“后来我们陆续和七八组人谈都谈不拢。儿子和媳妇应该是看我舍不得，于是鼓励我说，若现在身体还能支撑下去，那就先继续经营，他们在自己的工作之余会尽量帮我，例如档口最忙的周末，他们说只要不用上班时都下来帮忙。有了这些年轻人的帮助，我们就决定暂时不卖了，自家人联手继续做下去。”

她说，卖秘方的消息传开后，有约10组人来联系，但实际洽谈的只有七八组人。不过，大部分都想提议签约让他们持有小股或帮忙打理摊位，甚至只想出资让他们继续经营，但家人当初的意思是希望能完全放手，因此一直谈不拢。

“我们现在走一步看一步。说不定过几年女儿更有经验了，到时是我们来协助她也不一定。”

完整报道，请翻阅2023年1月30日的《新明日报》。