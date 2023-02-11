政府虽解除规定 三成受访公众选择继续戴口罩

星期一（2月13日）起，人们乘搭公共交通时再也不必戴口罩，但约有三成的公众表示已养成戴口罩习惯，所以仍会继续戴着，另外近三成会视情况而定，若地铁或巴士上人多就会戴。

政府抗疫跨部门工作小组星期四（2月9日）宣布，13日起进一步放宽戴口罩的规定。根据zaobao.sg网络调查，截至星期五晚上7时，受访者中只有不到一成的人觉得没有必要戴口罩。共有2270人参与这个网络调查。

30.9％（701人）选择不摘下口罩，主要原因是已习惯了；28％则会视情况而定，若地铁或巴士上人多就会戴。

有两名孩子的李舒琪（48岁，行政人员）接受《联合早报》访问时说，自己在办公室工作时不戴口罩，因为工作团队的人不多，但在外会尽量继续戴；她也叮嘱孩子，在校园内尽可能戴口罩，尤其近期流感传播严重。她的两名孩子目前上小学。

谢欣玲（26岁，自雇人士）则说，大多时候会摘下口罩，但也要视情况而定。她透露，上周末听演唱会，她选择全程戴着口罩，因为室内与其他人坐得近，周围也有很多人呐喊或唱歌。

调查结果也显示，有16.9％（384人）会在自己身体不适情况下戴口罩；331人（14.6％）则觉得医院和诊所病患多，戴上口罩可保护自己与他人。

由于最近天气变热，郑启祥（67岁，退休人士）在外戴着口罩，不时感觉呼吸有点困难且闷。“如果冠病已经成为地方性流行病，就没必要整天戴着。但我还是会随时携带口罩，若遇到身旁有人咳嗽，就戴上。”

康威医疗集团医务委员会主席许敬佳医生说，若公众觉得戴口罩会让心里比较舒服，支持他们继续这样做。

“戴了三年的口罩，大多数人已经习惯。我们如果在外戴口罩已成了习惯，就不应该理会别人以异样眼光看待。尤其当身体不适却还得出门时，戴口罩也是对社会负责任。”

康威医疗集团初级保健负责人兼主管郑平章医生则提醒，随着我国进入冠病为地方性流行病的阶段，公众应继续采取措施来确保个人安全。这包括继续保持个人卫生，如勤洗手，尤其在触碰门把等高触点表面后；留意并接种最新的冠病疫苗；以及尽可能让环境通风，并避免在繁忙时候外出。