本地首起打冠病疫苗死例 男子接种21天后逝世

本地出现首起接种冠病疫苗后死亡的个案，一名28岁的孟加拉籍男子在接种冠病疫苗21天后死亡，验尸官裁定死因可能同他接种疫苗有关。

卫生部星期五（2月17日）晚上发文告，指验尸官在2月15日裁定这是一起不幸的医疗事故，死者的死因是心肌炎（myocarditis）。

验尸官在平衡各种概率后，裁定男子的死因或与接种冠病疫苗有关。

男子在2021年6月18日接种第一剂莫德纳（Moderna／Spikevax）疫苗，同年7月9日在工作场所晕倒，过后死亡。

他的家属将在疫苗致伤经济援助计划（Vaccine Injury Financial Assistance Programme）下，获得22万5000元的一次性援助金。

卫生部也说，当局正与人力部合作为男子的家人提供协助，以及帮助他们申请援助金。

当局也强调，本地已在全国接种计划下注射了1700万剂疫苗，这是第一起接种冠病疫苗后死亡的个案。

根据卫生科学局最新疫苗安全报告，接种疫苗后出现心肌炎是罕见的，在接种单价疫苗为基础疫苗时，心肌炎的病发率为每10万剂1.1起，在接种二价疫苗时则是每10万剂有0.1起。

自2021年9月以来，当局就建议接种者应避免在接种后两周内进行剧烈活动，避免出现心肌炎。卫生部、冠病疫苗专家团和卫生科学局将继续密切关注任何与疫苗相关的不良反应。

卫生部今年初答复本报询问时指出，过去一年共有413人因出现与冠病疫苗有关的严重副作用，通过疫苗致伤经济援助计划获批总计189万5000元的援助额，其中三人获得最高22万5000元援助金，包括在2021年6月接种首剂辉瑞／复必泰疫苗六天后心脏骤停的16岁少年。