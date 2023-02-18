天花板漏水两年形成小石柱 当局已派人清理

实龙岗组屋一个单位的厨房天花板漏水两年，形成近10根长短不一的“钟乳石”，新闻见报后，当局迅速采取行动，除了协助住户清理外，也将承担50%的维修费。

《新明日报》上个月杪报道，位于实龙岗北第127座组屋7楼的一个单位，因天花板长期漏水，形成多根“钟乳石”，让屋主非常无奈。

屋主吴先生（69岁）指出，在新闻见报当天，当局就联络他，并在数日后派人前来协助清理。

他说，数日前也接获当局来信，称这次维修漏水的费用共1600元，他只需承担25%，也就是只需支付400元。

“我会付这笔钱，希望能早日解决问题，过后也好将房间分租出去。”

建屋局在回复《新明日报》询问时指出，建屋局于去年9月首次收到吴先生的投报，由于该单位已接近40年，出于善意，当局协助他找到漏水的源头和提供解决方案。

当局承担50%维修费

建屋局发言人说，他们已对吴先生及其楼上单位进行多轮检查和测试，并向他们通报最新的调查结果。由于多年来的磨损，厨房排水沟和马桶周围容易受潮的防水层已经磨损。在友好协助计划（Goodwill Repair Assistance Scheme，简称GRA）下，当局将出资50%的维修费。在维修工程开始前，当局也派人将楼上单位的厨房水槽排水管临时改道到厕所，以便能在这段过渡期间改善漏水的问题，同时也已经协助吴先生清理厨房天花板。

发言人也指吴先生单位的漏水问题，可能是多个因素所造成的，需要进一步检查来确定原因，而他们也将与他保持联系，并尽可能提供援助。

“随着时间推移，磨损确实会导致漏水，而屋主对单位进行定期检查和必要的维修，是保持房屋状况良好的关键。虽然如此，建屋局还是会善意地调查漏水的原因，就像在这宗案例中一样，同时也会在适当的时候，建议采取补救措施。

完整报道，请翻阅2023年2月18日的《新明日报》。