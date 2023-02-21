大学毕业生去年整体就业率93.8％ 电脑相关科系吃香 起薪逾6000元

四所大学星期一联合公布毕业生就业调查，毕业生整体月薪中位数从2021年的3800元升至去年的4200元，增加了10.5%。月薪最高的三大科系毕业生都与计算机学相关，最高的是国大计算机学士（电脑科学），月薪中位数是6600元。

近来全球科技业大吹裁员风，不过本地大学相关科系新毕业生的就业前景依然亮丽。去年，资讯与数码科技系学生毕业后六个月内的全职就业率高达93.5%，是各科系榜首，月薪中位数也最高，比整体同届毕业生多近1500元。

新加坡国立大学、南洋理工大学、新加坡管理大学以及新跃社科大学星期一（2月20日）联合公布毕业生就业调查。这个调查在去年11月进行，以了解应届毕业生在完成年终考试后半年内的就业状况，约有75.8%的学生（1万2100人）参与。

调查显示，月薪最高的三大科系毕业生都与计算机学相关。最高的是国大计算机学士（电脑科学），月薪中位数是6600元，受雇率96.8%；第二是南大的商业与电脑工程学／计算机学系双学位毕业生，月薪中位数6500元，受雇率达100%；国大工程系（电脑工程）的毕业生是6000元，受雇率约95%。

这些大学的毕业生就业情况已全面恢复到疫前水平，就业率是过去五年的新高，整体月薪中位数从2021年的3800元升至去年的4200元，增加了10.5%

在参与调查者当中，1万零700人当时已受雇或正积极求职。当中，在毕业后半年内找到全职工作的占87.5%，比2021年的84%多了3.5个百分点；2020年的这个比率为69.8%，2019年是81.7%，2018年81.2%。

整体而言，即包括兼职和自由从业者在内，去年四所大学的毕业生有93.8%在毕业后半年内找到工作，比率略低于前年的94.4%。

不过，选择兼职或打临时工者大幅降至4.5%，2021年和2020年分别有8.7%和22.3%，这说明更多大学毕业生选择收入较稳定的工作。去年的待业毕业生则有3.6%，2021年与2020年有3.2%及3.9%。

工程系毕业生月薪增幅最大

薪酬方面，所有科系毕业生的起薪都提高了，除了艺术、设计与媒体系的月薪中位数过去两年都是3500元。月薪中位数增幅最大的是工程系毕业生，从2021年的3900元增至去年的4600元，增加近18%；月薪最高的是资讯与数码科技系毕业生，去年的中位数是5500元，前年为5000元。

耶鲁—国大学院去年的毕业生有89%在毕业后六个月内受聘，整体月薪中位数5000元；其中，理学士荣誉学士的起薪中位数最高，为6038元，受雇率超过96%。

在南大毕业生当中，除了商业与电脑工程学／计算机学系双学位毕业生全员就业，工程与经济双学位、体育科学及管理、生物医药学及中医学这几个科系的毕业生也全在半年内找到工作。

这四所大学的800名毕业生也参加另一项就业调查，参与者都是须实践培训的特定科系，如建筑设计、医学与法律等。

这项调查显示，这些领域新毕业生的全职就业率从前年的96%微降至去年的94.9%，选择自由从业者从0.3%增至0.8%。待业率稍增，前年是1.9%，去年2.6%。

新加坡理工大学和新加坡科技设计大学的毕业期与其他学府不同，就业调查仍在进行，结果会在较迟时候公布。