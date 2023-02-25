公园局人员撒网遭谩骂 居民请愿反对捕鸦

公园局人员在大巴窑一带“捕鸦”，引来一些居民不满，高喊“乌鸦是无辜的”，阻扰行动。

这起事故发生在星期四（2月23日）晚上8时许，地点是大巴窑7巷第14座组屋与第10B座之间的空地。

根据网上流传的视频，身穿公园局和一个承包商制服的工作人员，在现场用气球设网，不久后就看到有乌鸦被困在网内。期间，有居民在楼上高喊“杀人凶手！”，有人则回应说“闭嘴！”

《新明日报》记者走访时，目睹事件的居民张先生（56岁，承包商）透露，当时他恰好放工回家，看到大约10名工作人员在现场。“他们放了四个气球，升到大约20层楼高，过后就看到他们开始围着四周拉网，期间也有人用激光笔，相信是要影响乌鸦。”

他说，当时楼下有多人在围观，也有人在高喊。他透露，居在该处约20年，不曾听闻乌鸦攻击人事件。

女居民网上请愿 促当局停止诱捕行动

另一名居民施俐敏（27岁）也在网站上发起签名请愿活动，呼吁当局停止诱捕行动。她受访时指出，居住多年，鸽子和乌鸦都与居民和平共处。

“当天晚上，我也下去了，看到他们抓到一只乌鸦。他们称在实验，并不会伤害到乌鸦，但我看到乌鸦似乎已经死去，于心不忍，隔天才在网上发起请愿。”

她透露，起初签名者寥寥无几，但新闻曝光后，签名人数也从10多人暴增至百多人，希望当局能聆听公众的心声。

她定下200人签名目标，截至星期六（25日）中午，有161人签名。