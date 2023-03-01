题：A水准课程与大学入学分五大调整

为了不让学生过度重视学业成绩，并腾出更多时间探索学习乐趣，教育部星期三（3月1日）宣布改革A水准课程，以及大学入学计分（University Admission Score）制度。

教育部上一次更新A水准课程是在2006年。隔17年做出改变，也是为了确保课程与时俱进，进一步提升学生的21世纪技能。

学生进入初级学院或励仁高中，短短两三年后就得参加会考，课程节奏相当紧凑，教育部长陈振声在国会拨款委员会辩论教育部开支时说，教育部近年其实已逐步减少课程内容，如今的A水准课程内容，没其他国家多。

陈振声说：“我们无法在确保A水准课程在继续保持严谨的情况下，再删减更多课程内容。不过，我们会在其他方面，做出关键的改变。”

教育部做出的五大调整有哪些？

调整一：大学入学少计一个知识性科目

现行 更新（2026年起实施） 学生得修读四个知识性科目（content-based subject），包括至少三科主修（H2）和一科副修（H1）水平的科目。四科成绩都必须计入学分。 H2科目各占20分

H1科目占10分 目前，约三分之一的学生选择修读四科H2，他们得分最低的科目将会换算成H1来计算。 学生仍修读至少四个知识性科目，课程内容和难度不变。 不过，只有三科H2科目的成绩会计入学分。如果第四科的成绩能拉高总分，可计入。

以往，学生普遍根据自己的强项选科，以考取好成绩，拉高学分。陈振声希望这项调整能让学生根据自己的兴趣选科。

调整二：专题作业（Project Work）成绩不算大学入学分

现行 更新 专题作业的成绩计入学分，总分占10分。 约98％学生的专题作业考获A或B。 专题作业只有及格或不及格（Pass/Fail）之分，不再计入学分。 2024年入学的初院一年级学生，以及励仁高中二年级学生，将是首批受影响的学生。 学生还可通过能力收生（aptitude-based admissions）计划，在申请本地自主大学时，列出自己在专题作业中的角色。

教育部说，这个调整可为学生提供更大空间发挥创意，因为他们更有可能大胆选择自己有兴趣的课题，而不是因为害怕考B或C，不得不选择安全的题目。

调整三：大学入学分变成“70分制”

从2026年起，大学入学分将采“70分制”；除了三个H2科目，还会计入理解与写作的成绩。

对于学生是否会因此忽略第四个知识性科目和专题作业，陈振声说：“我们相信，我们的学生还是会努力的。”

他举例说，H1母语科目在A水准也属于选修科目，若能拉高学分，就可算入总分。

“尽管如此，学生还是认真学习母语，因为他们有着学习和提升自己的动力。这正是我们希望通过课程改革培养的积极态度。”

调整四：学生必修理解与写作（General Paper）