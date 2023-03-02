四名南大生关注体障者就业课题，办展览展示自闭人士的就业潜力，他们说，自闭人士有不同需求，但也具备不同能力，只要找到合适的工作，都能为雇主带来价值。

关注体障者就业课题的南洋理工大学四年级生上周在中央商业区办展览，展示自闭人士的就业潜力，希望在本地职场推动包容招聘文化。

南大黄金辉传播与信息学院学生杨洁叡（22岁），与同学陈重勋、吴姿莹和朱盈洁早前为毕业专题作业收集资料时，决定聚焦体障人士，特别是自闭症患者所面对的就业挑战。

杨洁叡坦言，她之前不认识有自闭症的朋友，但近年她到社会服务机构当义工，接触患有发展障碍和自闭症的孩童，让她更关注不少特需青年从特别学校毕业后不容易找工作的问题。

她与同学联合发起一个名为“自闭者优势”（The Autism Advantage）的宣传运动。他们深入访问四名在科技、数据分析和餐饮业等领域工作的自闭症青年，通过撰文和录制视频，讲述这些特需者在职场打拼和克服挑战的心路历程。

“我和同学都是应届毕业生，对就业课题很有共鸣。我们想找到好的工作，以及能在职场发挥所长，特需者也有同样的期望。我们希望通过这个宣传运动，让社会大众更了解体障者，尤其自闭症患者的工作能力。”

四名南大生上周在国浩大厦举办的实体展览已落幕，目前继续通过网站和社交媒体呈现受访者的故事。

杨洁叡说，受访自闭青年当中，有的在就业方面需要较多辅助，但他们都非常勤劳敬业；有的具备速读编码的特殊能力，不仅能胜任软件开发，还比他人更快完成某些工作项目。

“让我印象深刻的是，他们有不同需求，但也具备不同能力，只要找到合适的工作，都能为雇主带来价值。”

公众可浏览：www.theautismadvantagesg.com，以及www.instagram.com/theautismadvantage，了解自闭者如何在职场发挥所长。有意聘请体障者的雇主可通过这些网站获取更多信息。