化解三长期课题有进展 新印放眼展开互惠新领域合作

李显龙总理星期四与到访的印尼总统佐科举行新印领导人非正式峰会。李总理说，双方已在上星期共同向国际民航组织申请批准飞航情报区的调整。一旦批准，两国将约定日期让飞航情报区协议、引渡条约和防务合作协议同时生效。

新加坡和印度尼西亚在化解三项长期存在的课题方面取得进展，并已准备好在多方面和互惠互利的新领域展开合作。

李显龙总理星期四（3月16日）与到访的印尼总统佐科举行新印领导人非正式峰会。李总理过后在联席记者会上汇报两国在调整飞航情报区范围上的最新进展。他说，双方已在上星期共同向国际民航组织（ICAO）申请批准飞航情报区的调整。

一旦批准，两国将约定日期，让飞航情报区协议、引渡条约和防务合作协议同时生效。

两国在去年1月的领导人非正式峰会上，就这三项课题签署协议。过去一年里，三项协议都已获得两国核准，李总理对此感到高兴。他说，双方经过长时间多番讨论这些课题，经过了漫长的过程，取得成果。

“这三项在长久课题上达成的协议将为双方带来持久利益。这些成果反映我们牢固的双边关系，显示新印两国能通过开放、具建设意义的交流，取得实质的互惠互利。”

李总理说，新印双边关系处于非常好的状态。两国为化解长期存在的课题向前迈出一大步，并已准备好在新领域展开“深入、多方面、放眼未来发展、互惠互利，并且能为子孙后代带来改变”的合作。

外交部在文告中也说，两国领导人同意，在佐科担任总统的两届任期内，新印双边关系大为加强，为两国在新领域展开合作打下牢固基础。李总理感谢佐科为推进双边关系做出的贡献，两国领导人也重申将致力把新印关系带向新高峰。

新印签署六谅解备忘录

借助新印关系发展的良好势头，两国共签署六份谅解备忘录，涵盖数码经济、可持续发展、人力资本发展等新兴领域，以及卫生和安保等传统领域。

李总理和佐科在会晤中谈到印尼建设新首都努山达拉（Nusantara）的计划。李总理说，新加坡愿意支持佐科打造“绿色”“智慧”新都的愿景，也会参与知识共享和联合研发等方面的工作。

“我们的私企也对努山达拉项目感兴趣。我告诉佐科总统，我们对他计划在5月举办的论坛表示期待，论坛能向投资者展示努山达拉的商机，引起他们对项目的兴趣。我们也会鼓励新加坡的创业家和企业参与活动。”

这次是李总理和佐科举行的第六场新印领导人非正式峰会，也是冠病疫情后在新加坡举办的首场。

佐科上午11时抵达总统府。欢迎仪式的形式有别于以往的仪仗队检阅礼，特别安排新加坡武装部队中央乐团的小号手列队奏乐迎接，展现领导人非正式峰会上“老朋友相会”的规格。

佐科在记者会上对两国重启海上联合巡逻及加强救灾能力表示欢迎。他也感谢新加坡对印尼在亚细安轮值主席工作上的支持。

他说，印尼在主席任内的工作重点是确保亚细安对成员国国民和全世界仍是重要和具有影响力的，保障亚细安的核心地位，让它成为区域和平与稳定的推动力，同时让东南亚继续为经济增长提供动力。

在缅甸课题上，李总理指出，新印领导人都对落实“五点共识”上缺乏进展表示遗憾。新加坡将继续与印尼及亚细安其他成员国和亚细安伙伴争取“五点共识”全面落实。

佐科也说，印尼作为轮值主席，将与各方联系，为缅甸展开包容的全国对话开拓道路，并确保有需要的群体能获得人道援助。