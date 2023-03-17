加深两国科技生态联系 新印科技专才可到对方国家工作一年

Tech:X计划将加深两国科技生态系统的联系，并让年轻科技专业人士在彼此的国家追求数码经济机遇。

新加坡和印度尼西亚两国加深科技人员联系，30岁以下的科技专业人士，将有机会到对方的国家工作一年，获取当地科技领域的工作经验。

新加坡和印尼星期四（3月16日）在新印领导人非正式峰会上，签署包括Tech:X计划在内共六项谅解备忘录。

两国私企也于星期三（15日）签署了九项谅解备忘录，合作范围涵盖数码经济、医疗科技和教育科技。

根据Tech:X计划谅解备忘录，两国将让30岁以下、拥有指定大学本科文凭，且毕业未满五年的科技领域年轻专业人士，有机会到对方国家工作。受计划承认的大学包括本地六所大学和11所印尼大学。

Tech:X计划将加深两国科技生态系统的联系，并让年轻科技专业人士在彼此的国家追求数码经济机遇。

当局会在较迟时候公布推行日期和申请过程等细节。

李显龙总理星期四在与印尼总统佐科召开的联席记者会上说，新印两国在科技领域的合作，将加强亚细安在这个新兴领域的协作，包括在印尼担任亚细安轮值主席任内，致力于制定数码经济框架协议。

李显龙总理和印尼总统佐科（左）举行新印领导人非正式峰会，两人再次肯定新印的良好关系，并同意双边关系在佐科担任总统的两届任期内大为加强，为两国在新领域展开合作打下牢固基础。（陈斌勤摄）

宜居城市中心将支持 印尼新首都发展规划

两国也同意交换卫生领域的信息、知识、数据和科技。卫生部长王乙康星期四在脸书贴文说，双方根据谅解备忘录可能进行的活动包括交流计划、有关严重致病病原体的联合项目，以及研发医疗应对措施。

我国国家发展部和印尼国家发展规划部将促进可持续城市与建屋发展方面的双边合作。双方签署谅解备忘录，在多个领域交换信息及分享最佳作业方式和专业知识。

这些领域包括基础设施可持续建设、城市再生，以及智能、绿色和可负担的公共住屋政策与管理，也涵盖为基础设施的创新融资和用于发展规划的大数据和分析技术。

国家发展部宜居城市中心和印尼努山达拉（Nusantara）国家首都主管机构签署的谅解备忘录，旨在加强双方在共同关注领域的知识共享、能力建设和研究。备忘录涵盖智慧城市发展、综合交通与基础设施建设、高增长与高密度城市规划等领域。

新加坡民防部队和印尼国家搜救局探讨在城市搜救领域合作空间，包括城市搜救能力建设、交换城市搜救专业知识，以及在发生自然灾害时相互提供援助。