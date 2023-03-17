载孕妻来新工作 夫妻车祸亡酿二尸三命

年轻夫妇骑电单车来新加坡工作时出车祸，造成两尸三命惨祸。马来西亚警方称车祸不涉及其他车辆，但女死者姐姐受访时称，电单车绝非打滑失控，现场传出，有司机撞后逃逸。

这起致命车祸发生在星期四（3月16日）清晨约7时，地点在新马第二通道第18.4公里处。

事发后，一对马国年轻夫妇当场毙命，他们分别是30岁的陈丽如和36岁的刘金昌，陈丽如生前已怀孕六个月。

女死者的姐姐陈丽琴（38岁）接受《新明日报》访问时说，妹妹和妹夫在新加坡工作多年，事发时正准备通过大士关卡进入新加坡去上班。“他们在2018年结婚，各自在不同的五金店工作，而他们的两岁大儿子则留给我母亲照顾。妹妹在事发时，已经怀孕六个月。”

她指星期四早上接获通知后，曾前往现场查看，发现现场并没有电单车打滑的痕迹，因此电单车不可能是打滑失控。救护人员在现场宣布两人死亡，她事后到警局报案。

“现场有人说是一辆银色的（马国）国产车撞到他们，之后疑是逃离现场，但我们并未亲眼看到。”

陈丽琴与亲属和多名友人与网友，星期四在脸书上发文，并附上现场照，希望寻找当时路过现场的司机提供行车记录，还原车祸原貌。

据现场照片显示，两名死者在事发后，一人倒地，另一人疑似飞撞到分界堤上。网友“Kelvin Goh”在贴文下留言说，他星期四早上7时零7分经过现场时，曾看到一名男性脸部朝下扑倒在马路上，一动也不动。

完整报道，请翻阅2023年3月17日的《新明日报》。