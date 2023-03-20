武装部队设有小组 黄永宏：我国积极研究俄乌战争武器战术

持续超过一年的俄乌战争中，常规和现代武器、战略和战术同时使用，新加坡武装部队有个小组正在积极研究这场战争的方方面面，从中总结出值得汲取的经验和教训。

国防部长黄永宏医生星期六（3月18日）以大巴窑基层组织顾问的身份，出席在建屋局中心广场举行的南洋理工大学李光前医学院“医学艺术与科学节”。

他在现场接受《联合早报》采访时说，俄乌战争双方都采用了无人机等攻击手段，这也是近年来首次有两国军队以常规和现代武器对抗。

他透露，新加坡武装部队自战争爆发以来就密切跟进，学习关于无人机作战的内容，以及空战、混合战争、低成本军事攻击的概念。

“低成本的军事攻击未必能摧毁整个部队，但反击将非常昂贵。因此，武装部队探讨如何从中汲取正确的教训，思考这对未来意味着什么。我们要确保未来若有战争，我们不用过去的战术，军队必须向前看。”

黄永宏希望6月香会 俄乌双方都有代表出席

黄永宏也强调，防务外交非常重要，多年来在新加坡举行的香格里拉对话已经成为亚洲首屈一指的安全会议，他希望俄乌双方都有代表出席6月初在本地举行的香会，但最终的邀请名单得由主办方国际战略研究所（International Institute for Strategic Studies，简称IISS）决定。

黄永宏说：“让各方聚集一起有好处，但我们也能理解为什么一些国家对俄罗斯不满，得在接近香会的举行时，再做出有关决定。”

总部设在英国伦敦的国际战略研究所去年认为，邀请俄方出席2022年香会是不明智的。根据俄罗斯驻新加坡大使馆的说法，香会主办方在大会举行前撤回了发给俄罗斯代表团的邀请。

另一方面，去年的香会破例让无法亲自出席的乌克兰总统泽连斯基以视讯连线的方式发表讲话，乌克兰副外长也列席防长午餐圆桌会议。

在大巴窑建屋局中心广场举行的“医学艺术与科学节”，是12年前成立的李光前医学院首次走进邻里，尝试将相关知识带到服务对象身边。人们可在活动上体验医学院的数码和虚拟实境教学方式，以及了解皮肤健康、干细胞培育人体器官等方面的科研成果。

南大杰出大学教授、高级副校长兼李光前医学院院长沈祖尧教授为这项为期一天的活动致开幕词时说：“我希望医学院能走入所服务的人群，而不是成为诺维娜某处的象牙塔，因此将医学教育和研究带到人们生活的地方。”

黄永宏受访时对李光前医学院此举表示感谢，并指出医学界和医生走入社区形成伙伴关系有助于应对高血压、糖尿病以及失智症等慢性病。

“很多预防措施如果没有合作关系的支持，将看不到效果，一些措施比如健康生活习惯也不会立竿见影，要很多年才会看到成效，因此这是非常好的一步。”

黄永宏：未接到消息会否有新人到大巴窑参选

至于本届国会任期即将来到中间点，大巴窑集选区会否很快看到新面孔，黄永宏指出每一届大选都会有四分之一的人民行动党议员让贤给新血，他相信行动党一直都在物色新的候选人，但他们会否到大巴窑参选，他还没有接到任何消息。