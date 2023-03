我国将为本地指定金融机构制定互相披露、发布和共享风险信息的条件,以防范和检测洗黑钱、恐怖主义融资(terrorism financing)和大规模杀伤性武器扩散融资(financing of proliferation of weapons of mass destruction)的活动。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉星期一(3月20日)在国会针对金融服务与市场(修正)法案提出一读。

法案将授权新加坡金融管理局(MAS)建立和维持一个电子信息共享系统,以实现金融机构的披露、发布和共享风险信息。