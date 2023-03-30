数码服务故障约10小时 金管局要求星展银行展开全面审查

星展银行数码服务星期三（3月29日）发生严重故障，持续约10个小时。金融管理局对此表示“不可接受”，要求星展银行进行全面审查，并将采取适当的监管措施。

多名星展银行（DBS）用户星期三早上7时许开始无法登录数码服务，受影响的包括网络和手机版digibank、星展唯高达mTrading服务，以及手机付款应用PayLah!。这是星展银行数码服务继2021年出现持续两天的严重故障后，再一次发生类似事故。

星展银行早上10时20分在脸书通知用户数码服务出现故障，随后陆续更新修复进度。银行在中午12时许宣布数码服务已在恢复中，但用户登录时可能会出现些许延迟。

星展表示系统仍然安全

星展银行在晚上7时30分更新脸书贴文说，受影响的数码服务在下午5时45分已恢复正常，仍在密切观察情况。银行表明系统仍然安全，不受故障影响。

银行旗下所有星展银行和储蓄银行（POSB），以及星展丰盛理财中心（Treasures Centres）分行也延长营业两小时，让有需要的公众前往银行向职员咨询。

根据一项2021年尼尔森调查，星展银行在本地共有220万名PayLah!用户。银行财报显示，PayLah!去年的交易量大幅增加24%。

在大巴窑北经营小卖部的王连荣（68岁）说，早上7时至下午约3时共有20多人使用PayLah!付款，有四五人无法登录，只好改用现金或其他付款应用支付。

钟霍明（31岁，办公室文员）经常在网上购买商品后用星展银行digibank付款，在星期三早上10时左右，发现不能登录应用，只好取消订货。“相信有很多必须进行重要银行转账的人，他们会受到更大影响。”

星展银行和储蓄银行卡交易未受影响，用户可如常使用提款机提款。

星展银行在2021年11月23日至25日经历长达39个小时的服务故障，原因是银行的访问控制服务器（access control servers）出现问题。金管局随后要求星展银行增加约9亿3000万元的监管资本，并对服务故障事件进行全面的独立审查，评估如何防止类似事件再次发生。

银行星期三深夜发声明说：”我们对自身的要求更加严格，目前首要重点是评估今天的事发经过。我们承认情况严重，在此感谢顾客的理解，并为所造成的不便深表歉意。“

金融管理局在网站发布文告强调，严肃看待银行的基础系统，而星展银行并未达到当局的要求，保持系统高水平运作。

金管局已要求星展银行进行全面审查，找出发生故障原因并提交报告。“金管局在收集所需信息后，会采取适当的监管措施。“