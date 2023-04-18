12类别已几乎售罄 门票需求强劲F1新加坡增设两主看台

F1大奖赛主办方指出，今年由于滨海湾的部分主看台须关闭重建，看台座位因此减少，新增两个主看台区可缓解座位供不应求的问题。

今年世界一级方程式（F1）新加坡大奖赛的门票需求强劲，虽然大奖赛还有五个月才举行，一些套票和12个类别的门票已几乎售罄。F1大奖赛主办方因此决定在滨海湾街道赛道上，增加两个主看台，新增门票即日起公开发售。

F1大奖赛主办方指出，今年由于滨海湾的部分主看台须关闭重建，看台座位因此减少，新增两个主看台区可缓解座位供不应求的问题。

两个新增的看台是Sheares主看台（近1号弯）和Promenade主看台（17和18号弯之间）。这些新看台可以让观众进入赛道公园（Circuit Park）的所有区域，三天套票价格从1188新元起。

部分门票涨价仍供不应求

主办方也同时推出限量的第四区无座位单日票和贵宾无座位单日票。单日票售价从128元起，所有主看台的门票持有者都可以在滨海湾街道赛车场内的战略位置，观赏赛事以及第四区的娱乐活动。目前，第四区的无座位三日套票已经售罄。

赛事受欢迎，部分门票价格逐年调高，主看台区三日套票从去年的298元至1288元之间，涨到今年的398元至1988元之间。Paddock Club贵宾区三日套票更是从2019年的8880元，涨到去年的9898元和今年的1万1016元。今年，这个贵宾区最高额的Paddock Club套票虽然破万元，但目前都已经全部售出，仅接受车迷留名等候。售价最低的两种贵宾区三天套票也都只剩下等候名单，只有售价第二高的Sky Suite（8856元）以及Twenty3（7776元）两种类别目前还有票。

主办方新加坡GP的发言人受询时说，仍在继续寻求新的地点来增设更多座位，因此目前还无法确定最终将有多少门票可供销售。

发言人也指出，虽然有些类别的票价略有提高，但有五种门票售价下降了约20%，17种维持去年的价格。

新加坡因冠病疫情而停办F1大奖赛两年，去年复办时吸引了30万2000名车迷入场，打破本地2008年首届赛事创下的30万人纪录。今年的F1赛事定9月15日至17日举行，随着世界各地来往新加坡的更多航线重新开通，估计也会吸引各地的大批车迷到来。

继续提供多种价位门票

发言人说，主办方将确保F1赛事继续提供多种价位的门票，以满足不同市场群体的需求。其中，限量的周五第四区无座位门票将以优惠的价格出售，只供参与特定社区活动的居民购买。

公众若有意购票或者要了解情况，可上网www.singaporegp.sg，若要了解赛事的最新售票进展，可关注社交媒体@F1nightrace。