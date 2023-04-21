测出非洲猪瘟病毒 我国暂停从印尼布兰岛进口活猪

由于在猪屠体中检测出非洲猪瘟病毒，新加坡食品局下令暂停从印度尼西亚布兰岛进口活猪，并展开相关调查。

食品局星期四（4月20日）发文告说，当局是从屠宰场被移走的猪屠体中检测出非洲猪瘟。这些猪是从布兰岛（Pulau Bulan）进口的活猪。

文告指出，由于非洲猪瘟不影响人类，也不存在食品安全问题，因此新加坡市面上售卖的猪肉仍可安全食用。

食品局说，我国进口猪只、猪肉和猪肉产品的条件都参考世界动物卫生组织的准则与标准。由于感染非洲猪瘟的病猪，生肉可能传播病毒，因此向我国出口生猪肉的地区不得发生非洲猪瘟。

食品局也说，从本星期天（23日）起，鲜宰猪肉的供应将暂停。文告指出，从布兰岛进口的活猪占我国猪肉供应总量约15%，我国共有20多个猪肉供应来源，包括马来西亚砂拉越的活猪，以及澳大利亚、巴西、丹麦和新西兰等国家的冰鲜或冷冻猪肉。

食品局会与业界合作，增加其他来源的冰鲜和冷冻猪肉。

新加坡肉商联合会主席郭志强接受《联合早报》采访时说：“我国目前的猪肉供应充足，进口商会从本星期天或下周一起，逐步增加来自马国和澳洲的活猪和冰鲜猪肉的供应。”

职总平价集团、昇菘和经营冷藏公司与巨人超市的DFI零售集团回复询问时都透露，旗下超市有充足的猪肉供消费者购买。

职总平价集团发言人说，平价有多样化的新鲜和冰鲜猪肉供应，其中大部分来自澳洲和马国，超市也提供来自巴西、德国和荷兰的冷冻猪肉产品。

DFI零售集团发言人说，消费者能以目前的售价从巨人超市购买来自澳洲和印尼婆罗洲的鲜猪肉碎和猪肋排，售价分别为每100克9角和1元2角。

郭志强则指出，鲜猪肉和冰鲜猪肉的售价可能略涨。“供应商会以‘价高者得’的方式出售猪肉，如果他们调高价格，肉价也会随之增加。”

食品局呼吁消费者在选择食物时更灵活，不要囤积。消费者可以选吃不同种类和来源的食物，例如冰鲜或冷冻猪肉，或其他蛋白质来源。

文告说，食品局正与屠宰场紧密合作，在屠宰场的猪都被屠宰后，会对屠宰场和周围环境消毒，并确保屠宰场继续采取良好的生物安全措施。

摄影记者星期四下午5时许到裕廊布罗巷（Buroh Lane）11号的屠宰场时发现，有20多个装满猪屠体的蓝桶，据了解这些屠体将被焚烧。

食品局与国家公园局属下的动物与兽医事务组将密切监测猪瘟情况。