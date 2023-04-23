尚达曼：金管局将采取必要监管行动 星展银行3月数码服务故障 似因软件缺陷造成

星展银行在今年3月发生的数码服务故障似乎由软件缺陷造成，与导致2021年11月服务中断的问题无关。银行特别董事会委员会正彻底调查，新加坡金融管理局将在独立审查完成后，对星展银行采取必要的监管行动。

负责金融管理局事务的国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼星期五（4月21日）书面答复西海岸集选区议员洪维能和淡滨尼集选区议员朱倍庆的提问时指出，七家国内系统性重要银行（Domestic Systemically Important Banks）从2018年至今，共发生17次超过一小时的数码银行服务故障。

这些故障大多在两到四个小时内解决。服务中断的根本原因各有不同，包括在进行系统提升时出现管理失误、软件缺陷（software bugs）和配置错误等。

星展银行在16个月里就发生了两次大故障，先是在2021年11月23日至25日经历长达39个小时的服务中断，今年3月29日又发生数码银行服务故障超过10小时。

尚达曼说，这次服务故障似乎是由软件缺陷（software bugs）造成，与早前的访问控制服务器（access control servers）故障无关。

星展银行在2021年11月故障后，在金管局指示下委任了独立专家进行全面调查，并承诺加强数码银行系统，以及内部技术专长，以更快速地应对系统问题。星展银行须在今年7月之前向金管局汇报相关补救工作的进展。

针对3月的故障，尚达曼说，银行的特别董事会委员会正彻底调查两次故障是否存有共同缺陷，以致两起故障无法迅速解决。

“金管局将在独立审查完成后，对星展银行采取必要的监管行动。”

尚达曼提醒，随着银行的资讯科技系统的规模壮大和日益复杂，难免偶尔会发生短暂故障。“当故障发生时，银行须快速找出问题、迅速恢复服务，并与受影响的客户有效、清晰和透明地沟通。金管局将继续与业界紧密合作，确保银行的资讯科技基础设施够坚韧，以维持银行系统的稳定和信任。”