拒买钥匙圈起纠纷 男子遭玻璃杯砸头

食客申诉到芽笼一家餐馆用餐时有人来兜售钥匙圈，他一再拒绝，却被嘲讽“没钱还吃好料”，发生口角后遭另一人用玻璃杯砸头，当场晕厥送院，眉头受伤缝三针。

这起事故发生在上星期六（4月22日）晚上约10时45分，地点在芽笼9巷著名的“牛河大王”。

蔡先生（39岁，行政人员）受访时说，当时一名左手手臂有文身的年轻男子前来兜售钥匙圈。

“他拿着一张写满了字的牌子，但他并非聋哑人士，我怀疑对方是骗子，所以就礼貌地拒绝购买。”

他透露，当时该男子并没有走开，反而继续推销，由于用餐被打扰，因此他自称没钱来推搪。

“当我说完后，对方就边走边说‘没钱还吃好料’。我听到后，立即反问对方在说什么，他也返回来和我对质。”

他透露，当时男子不断以粗话骂他，他气不过来，和对方发生口角，要求他离开，好让他能继续用餐。

一男叫嚣 一男动手

这时，另一名男子突然从后方出现，对方手拿咖啡杯，迅速走过来往他头上一敲，当场打伤他的右额，血流如注。

“我被杯子砸中后感到晕眩，只依稀记得有人把我搀扶坐在椅子上，后来有人帮忙叫救护车送我去医院。”

在医院检查后，医生帮他缝了三针，也给了他两天病假，可是到现在他的头依旧感到疼痛，也没有胃口。

“医生叫我一周后回去复诊，若头部还是疼痛，就需要照X光查看是否有淤血。”

蔡先生指当晚出院后就上网报案，过后警方也有找他录口供。

“我希望能尽快捉到这两名男子，还我一个公道，也希望知情者能向警方提供线索。”

男子大喊「别惹我兄弟」

涉事男子在动手前喊了一声“不要惹我兄弟”，过后就用杯子砸食客头。

蔡先生说，兜售钥匙圈的男子身高180公分，看见对方非常健全，所以才不排除对方在行骗。

“至于用杯子砸我头的男子身高约165公分，我没有看清楚对方样貌和是否有文身。”

他说，由于涉案男子以“兄弟”称呼兜售钥匙圈的男子，因此相信两人属于同一伙。

店家：两涉事男事后逃逸



店家称涉事的两名男子是生面孔，事后跑走。

不愿具名的店员透露，该处不时会有人上门兜售东西，而他们也不会将对方拒之门外，但这两名男子则是属于生面孔。

“当时店内很忙碌，我们也没有在意，直到事发后，有客人搀扶伤者，而两名肇事者则在警方到来之前就逃逸无踪，这几天也没再出现。”

店员说，过程中店内并没有财物损失，而这里也没安装电眼，导致无法提供当时的情况给警方。