退休安哥指尖下的花花草草

鲜艳的创意花盆，斑斓的锦花绣草，路人只要经过后港的金合欢乐龄菜花园，无不停下脚步欣赏称奇。让人意想不到的是，这个园圃竟是出自三个七旬安哥的巧手。

这座社区花园位于后港61街第698座和第698A座组屋之间，约200平方米大，两年前是个种满菜的菜园。疫情初期，菜园因无人管理而变得杂乱，居民委员会原本要把地收回，在这一区住了30多年的街坊谢木顺、洪进发与倪添福等人，于是向居委会申请，打理这片园地。

目前，全岛约有500多个由居委会和居民联系网管理的社区花园，让有意从事园艺的居民种种菜、养养花，陶冶性情。

天天都有居民在这个社区花园聚集，照顾菜园与花草。（杨雯婷摄）

喜欢种菜的倪添福（72岁，退休装修承包商）受访时说：“我们小时候都住甘榜，都会种菜，搬到组屋后，我在走廊上也会种菜。”

除了悉心照料植物，三人对园圃的景观设计一点也不马虎。

洪进发（左起）、倪添福、谢木顺是后港金合欢乐龄菜花园的园艺师。（杨雯婷摄）

71岁的谢木顺被居民封为花园的“创意总监”，花园外墙挂着的上百个塑料瓶花盆，都是他的杰作。从回收和剪裁塑料瓶罐，到设计图案和上色，都由谢木顺亲力亲为。

虽然画功了得，谢木顺和倪添福一样，退休前是装修承包商，不曾动过画笔作画。

谢木顺说：“我的设计灵感，来自每天的WhatsApp早安图，有时是鸟儿，有时是花朵，有时是人物。”

社区花园内外的回收塑料瓶花盆，多出自谢木顺的巧手。（杨雯婷摄）

但谢木顺说，他最喜欢画的是爱心，因为“人要保持善良的心”。

近年搬到高文的谢木顺，几乎天天开车到后港整理他的花圃。谢木顺说：“我每天来这里八九个小时，整理花圃、和老朋友聊聊天，动动手动动脑才不会老人痴呆。”

担心退休没事做的，还有74岁的洪进发。他过去是铁厂师傅，习惯做粗工，没想到自己退休后会对打理花草感兴趣。“就当做运动，走一走流点汗，还有很多朋友在这边嘛。”

洪进发每天都会起个大早，到花园修剪花草、浇水。看着路过的人赞叹着花园的美丽，让洪进发又开心又满足。

谢木顺制作的花盆有五彩缤纷的图案，充满童趣。（杨雯婷摄）

为了增添甘榜乐趣，谢木顺还与街坊合资从美国购买乌鸡饲养，当时不仅成为坊间话题，也吸引不少父母带着小孩前来游园赏鸡。

谢木顺说：“我们用600元买一对鸡，后来生蛋还孵出小鸡，一共六七只。这边左邻右舍的人每个都会带小孩子来看，大家都很高兴的。”

白白胖胖的美国乌鸡因为吵闹的啼声而被送走。（受访者提供）

但是才养了七八个月，烦恼就来了。倪添福笑说：“鸡养大后，一下这里投诉，一下那里投诉，鸡啼声太吵了！”由于无法控制啼声，倪添福接到几次投诉后，最后只好无奈把鸡送人。

后港61街第698组屋楼下的金合欢乐龄菜花园。（杨雯婷摄）

两年下来，居民共花费至少四五千元来经营、美化和打理花园。

倪添福说：“大家都在这里生活很多年，居民的感情都很好，大家出钱也出力，一起美化社区花园。”