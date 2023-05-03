LinkedIn“新加坡顶尖公司”排行榜 星展银行居冠

最新公布的“新加坡顶尖公司”排行榜显示，金融和科技公司是最利于雇员职业发展的职场。上榜的15家企业皆有结构化的培训框架，其中榜首星展银行通过人工智能平台，为员工提供个性化职业咨询服务和职业配对，让他们成功在内部转职。

职场社交平台LinkedIn日前公布2023年“新加坡顶尖公司”排行榜，选出15家最适合职场人士大展宏图的企业。首五家就有四家是金融企业，星展银行连升四级成为榜首，其次是渣打银行、万事达卡，排行第五的是花旗银行。只有排第四的宝洁公司（P&G）是日用品生产商。

LinkedIn根据八项指标，包括晋升能力、技能增长、企业稳定性、外部机会等进行评估和排名。除了金融企业，科技公司如电子商务巨头亚马逊、平台公司Grab、苹果公司、谷歌母公司Alphabet及德国软件公司思爱普都入选。