全国防止嗜毒理事会： 让下一代远离毒品 建立共识是当务之急

全国防止嗜毒理事会认为，当务之急是建立一个让下一代远离毒品的共识，一些父母或长辈若觉得毒品问题难以启齿，可以通过不同方式向年轻一代说明毒品的危害。

全国防止嗜毒理事会副主席周端昌博士回复《联合早报》询问时说，近年来无论在全球或本地，青少年对毒品的态度都越来越包容，2022年健康及生活方式调查也验证了个现象。“当越来越多年轻人相信毒品可被接受时，嗜毒者人数也将上升。”

周端昌说，父母或祖父母都希望把最好的给下一代，比如60和70年代，当滥用毒品在本地社会是一个严重课题时，政府大力防止之外，那时候的家长也和孩子沟通，让他们了解到毒品问题的严重性，劝他们远离毒品。