全国防止嗜毒理事会： 让下一代远离毒品 建立共识是当务之急 订户 黄俊贤 / 联合早报发布 / 发布 / 2023年5月4日 5:00 AM ▲中央肃毒局在工作计划研讨会上展出模拟在住家种植大麻的场景，并让参与者现场实际看到和闻到大麻，从不同角度了解大麻的危害。（李冠卫摄） “转捩点”理事会荣誉秘书黄慧玲以过来人的身份，希望通过自身经历，告诫青少年远离毒品。（李冠卫摄）字体大小:小中大全国防止嗜毒理事会认为，当务之急是建立一个让下一代远离毒品的共识，一些父母或长辈若觉得毒品问题难以启齿，可以通过不同方式向年轻一代说明毒品的危害。全国防止嗜毒理事会副主席周端昌博士回复《联合早报》询问时说，近年来无论在全球或本地，青少年对毒品的态度都越来越包容，2022年健康及生活方式调查也验证了个现象。“当越来越多年轻人相信毒品可被接受时，嗜毒者人数也将上升。”周端昌说，父母或祖父母都希望把最好的给下一代，比如60和70年代，当滥用毒品在本地社会是一个严重课题时，政府大力防止之外，那时候的家长也和孩子沟通，让他们了解到毒品问题的严重性，劝他们远离毒品。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 医脚伤与足疗结缘 数码