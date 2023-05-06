一个多月内两次数码服务中断 金管局调高对星展银行额外资本要求

继昨天数码服务再次中断后，金管局要求星展银行立即采取行动，提高系统的韧性和复原力，包括加强监管、进行更全面的测试，以及增加系统的冗余，以尽可能减少对客户服务的干扰。

一个多月内两次发生银行数码服务中断，新加坡金融管理局抬高对星展银行的额外资本要求。星展银行目前要拨出的额外监管资本总计16亿元。

金管局星期五（5月5日）晚上发文告说，星展银行数码银行服务今年3月29日发生故障后，星期五（5月5日）又再出现数码银行服务和自动提款机服务中断的情况。为此，金管局抬高对星展银行的额外资本要求，从目前营运风险加权资本1.5倍上调至1.8倍。