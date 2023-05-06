一个多月内两次数码服务中断 金管局调高对星展银行额外资本要求 订户 邓玮婷 李庚洧 / 联合早报发布 / 发布 / 2023年5月6日 5:00 AM 多名星展银行用户从星期五中午12时许开始，就在星展银行脸书页面不断留言投诉无法使用提款机服务。（张思庆摄） 星展银行数码服务星期五（5月5日）又再度故障，导致网上银行和提款机服务一度不能使用。（张思庆摄）字体大小:小中大继昨天数码服务再次中断后，金管局要求星展银行立即采取行动，提高系统的韧性和复原力，包括加强监管、进行更全面的测试，以及增加系统的冗余，以尽可能减少对客户服务的干扰。一个多月内两次发生银行数码服务中断，新加坡金融管理局抬高对星展银行的额外资本要求。星展银行目前要拨出的额外监管资本总计16亿元。金管局星期五（5月5日）晚上发文告说，星展银行数码银行服务今年3月29日发生故障后，星期五（5月5日）又再出现数码银行服务和自动提款机服务中断的情况。为此，金管局抬高对星展银行的额外资本要求，从目前营运风险加权资本1.5倍上调至1.8倍。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 无照多处卖烤栗子 男子判罚2万7600元 早 数码