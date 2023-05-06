人行道骑行动辅助工具 送餐员撞伤男童

2岁男童在人行道遭骑行动辅助工具（PMA）的送餐员撞伤，鼻梁受伤，父母担忧破相。

这起事故于星期四（5月4日）傍晚约6时15分发生，地点是武吉巴督西8道第177座前的人行道。

男童的母亲素（35岁，客户服务人员）星期五（5日）受访问时透露，当时外出购物后，与小孩走路回家。“当时我儿子走在前方，我提着东西在后面跟着。我听到后方有行动辅助工具的声音，转回头查看，对方正好经过，接着就和我的儿子发生擦撞。”

她说，当儿子被撞倒后，自己立即上前和对方理论，但女送餐员理直气壮，指儿子没有好好走路，才会导致事故发生。

当下，女送餐员没有道歉，也不关心儿子的伤势，径直离开。

素说，儿子年纪还小，走路时难免蹦蹦跳跳，但毕竟是人行道，送餐员经过时，应该放缓速度。

“儿子的鼻梁被撞伤，不停大哭，虽然如今已经没有大碍，但还是心有余悸，需要大人安慰。”

她说，伤口在鼻梁处，让她担忧日后会破相，医生说需要时间观察。

针对此事，由于不满女送餐员的态度恶劣，素回家后就将事件放上网，希望女送餐员出面回应。

送餐员要求撤文 道歉赔医药费

素透露，女送餐员见到贴文后，已主动联系道歉，并赔偿130元医药费。

“女送餐员叫温蒂，当晚约11时看到贴文后，就私信我们要求撤贴，我丈夫坚持要她亲自过来道歉。”

她说，星期五带孩子去看医生时，送餐员也现身道歉，并支付了约130元的医药费，所以答应删除贴文。“对方骑着PMA，但并非是残障人士，星期五早上见到她时，她也行动自如。”

有网友提供照片助寻人

有网友主动提供肇事送餐员的照片，方便男童父母寻人。

素透露，由于此前曾在该区数次见过这名送餐员，所以对此人有一定的印象。

“网上贴文后，就有网友主动在留言处提供照片，同时提供对方通常在何处活动等讯息。”