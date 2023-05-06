称房租涨200元难承担 租客放火烧屋

房东涨租金200元，36岁房客无力承担，为转移房东注意力，竟故意从走廊点燃单位的窗帘，引发火患，导致在屋内的房东灭火时烧伤了手脚。

来自马国的林庭湖（仓库助理兼罗厘司机，音译）星期五（5月5日）承认一项恶作剧纵火罪，被判坐牢八个月。

案发时，被告在一家冷冻食品公司任职，和女友一同在文礼通道第267座组屋的一个单位租房。房东是45岁的理发师。

当时，房东有五名租客，包括被告和他的女友。单位内共有三个房间，以及一个隔间，房东住在主人房，房客住在另外两个房间，隔间用来给房客当储藏室。

隔间设在客厅靠近走廊窗口的地方，有个折叠式的门，窗户也安装了窗帘、窗花，以及玻璃百叶窗。

起初，一间房的租金是750元，但房东在今年2月说，将在4月起租金，每月租金涨至950元。手头紧的被告没能定时缴房租，便决定纵火烧隔间，以期转移房东的注意力，让他不再催房租。

今年4月5日早上7时15分，被告出门前带着打火机，之后在走廊上打开百叶窗，把手伸进隔间内点火烧窗帘，接着就直接上班去。

约1小时后，房东被烟味呛醒，发现隔间着火，立即灭火，并拨电给新加坡民防部队求助。

民防人员抵达后，将房东送往医院诊治。房东的右手掌和右脚板一级烧伤，拿了13天的病假。

屋里的风扇、灯、电线、房东的衣物等也在火患中被烧毁，导致房东得花3177元进行维修和油漆等。

完整报道，请翻阅2023年5月6日的《新明日报》。