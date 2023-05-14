狮城夫妻游云顶 遇两女“赌输”骗饭吃

狮城夫妻到云顶旅游，遇上两名自称输光钱的女子，好意请对方吃饭，岂料事后才惊觉遇上骗子。

陈姓女事主（58岁，邮差）向《新明日报》指出，她与62岁丈夫上星期四（5月4日）到云顶玩三天，抵达的第一晚，就去了一家西餐厅用餐。

“当时晚上8点多，我感觉很疲惫，就让丈夫先去排队等候入内。没想到，两名身材一高一矮的中年女子就接近他，她们口操中国口音，称一时糊涂，输光了钱，希望我们请她们吃饭。”

陈太太说，由于丈夫平时乐善好施，加上觉得只是一顿饭，因此四人就一同用餐。她指出，点餐时，两名女子选择了价格16元5角令吉（约5元5角新元）的咖喱铁板饭和印度咖喱饭套餐。

“当丈夫去柜台下单时，一名女子还跟过去，再点了一份9元8角令吉（约3元3角新元）的台湾香肠。“

吃饭时，丈夫买了几瓶矿泉水，两名女郎也拿走。

“用餐后，她们还要求我们不要对外声张。”

旅程后回返狮城，陈太太看到朋友传来的一段视频，指有中国籍女骗子在云顶骗饭钱，加上有媒体曝光此事，方才惊觉自己上当。

“虽然不是大数目，但始终是被骗了，让我感到愤愤不平。”

根据马来西亚媒体早前报道，有四名中国籍女子在云顶专对老人下手，向他们讨要饭钱，但随着事件被曝光后，四人悉数被警方逮捕。

完整报道，请翻阅2023年5月14日的《新明日报》。