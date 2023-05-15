印尼首批2万3000只活鸡抵新

我国进一步开拓鸡肉来源，首次从印度尼西亚进口活鸡，首批肉鸡星期六（5月13日）清晨通过海运抵新。

这批活鸡来自印尼最大家禽养殖场之一佳发（Japfa）。佳发发文告说，共有2万3000只肉鸡，来自公司旗下PT Ciomas Adisatwa位于民丹岛的养鸡场。

这是首次有养鸡场从印尼运送活鸡到新加坡。在此之前，新加坡只从马来西亚进口活鸡。

永续发展与环境部兼人力部高级政务部长许宝琨医生星期六清晨也到裕廊港口见证这批活鸡抵新。他星期天（14日）上午在脸书发文说，这批获批准的鲜鸡肉来自印尼一家经认证没有禽流感的养鸡场。

“有了这个新批准的养鸡场，新加坡的消费者和商家会有更多鸡肉选择，进一步加强我国鸡肉供应的韧性。”

然而，他呼吁民众在食品选择上保持灵活，可选择冷冻鸡肉或其他蛋白质等替代品。许宝琨说：“在我们继续开拓食物来源让它更多元的同时，也须准备好不时会有食物供应断链的问题。”

售价和马国鲜鸡肉一样

尽管海运活鸡比从马国陆运来得贵，但这批印尼鲜鸡肉目前售价和马国鲜鸡肉一样。《联合早报》记者走访售卖印尼鲜鸡肉的昇松超市时发现，1.4公斤的新鲜全鸡卖11元2角。从马来西亚进口的、职总平价超市自家品牌的1.4公斤新鲜全鸡，售价同样是11元2角。

去年6月至10月之间，马国暂停向新加坡出口鸡只，以缓解当地鸡肉价格飙升和肉鸡短缺的问题。根据新加坡食品局数据，我国2021年约三分之一（34%）的鸡肉供应来自马国。

马国暂停出口后，我国增加从巴西和泰国的鸡肉进口，同年7月也正式批准印尼出口冰鲜、冷冻，以及经加热处理的鸡肉到新加坡。

许宝琨在贴文中感谢食品局、国家公园局属下动物与兽医事务组的努力，以及印尼当局在认证过程中展现的伙伴关系与合作。

食品局同天也在脸书发文说，食品局和动物与兽医事务组正与业界紧密合作，监测和完善供应链各环节的物流流程，确保食品安全和动物健康。

当局强调，与其他牲畜、肉类和蛋类食品一样，活鸡只能从经食品局和动物与兽医事务组认可的来源地进口。