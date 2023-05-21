罗央道部分路段关闭 樟宜村摊贩生意减三成

为配合罗央地铁站和高架桥的建设工程，通往樟宜村的罗央道（Loyang Ave）部分路段将关闭至2029年第二季，导致须绕远路才能抵达樟宜村，当地小贩和店家申诉生意因此下降约三成。

根据早前报道，罗央高架桥全长2.6公里，料将于2028年底完工，在施工期间，往返淡滨尼快速公路和樟宜村（Changi Village）的驾车者，可改用巴西立3通道和罗央大道（Loyang Way）。

《新明日报》记者星期天早上（5月21日）走访樟宜村小贩中心和巴刹，该处的摊贩纷纷说，随着道路被关闭，不少顾客都因为要绕路，而不再光顾该处。

许女士（40岁，经济米粉摊主）说，该处是许多脚踏车骑士喜欢骑行的道路，也是骑士们的休息站，但自从罗央道路段被封后，骑士明显变少，导致她的生意少了三成。

饮料摊老板陈先生（50岁）则说，他的主要客源是罗央一带的上班族，原本许多人会在午餐时间驾车过来光顾，但近期不少顾客向他反映，因为现在得绕路才能过来，所以比较少来了，生意也少了两成。

在这里经营水果生意的张先生（74岁）则大吐苦水，称自己生意少了五成。

“之前不少巴西立居民会骑脚踏车来买水果，现在他们都选择光顾他处。虽然生意受影响，但这是政府工程，所以我也没有打算去投诉。”

在巴刹工作的干粮店员工白先生（40岁）则希望即将到来的学校假期，能带动人潮来樟宜尾。

“以往每年学校假期，很多人都会去乌敏岛旅游，其他游客也会来这里玩。下个月就是学校假期了，届时希望生意会变好。”

完整报道，请翻阅2023年5月21日的《新明日报》。