福建男子寻叔公后人 继承家乡14万元地皮 订户 张曦予 / 新明日报更新 / 更新 / 2023年6月1日 3:25 PM发布 / 发布 / 2023年6月1日 2:53 PM 林元水千里迢迢来狮城寻找叔公的后代。 （张曦予摄） 当年由叔公出资建造的两间房屋已拆，地皮目前市值约14万新元。 （张曦予摄）字体大小:小中大爷爷早逝，叔公20年来每月寄钱回乡，还出资兴建两楼房。如今两楼房已被拆，侄孙遵照父母遗愿，越洋来狮城寻叔公的后人“报恩”，要他们继承14万新元的地皮。来自福建省安溪县龙门镇的林元水（60岁，建筑工人）告诉记者，他的叔祖19世纪末来到南洋谋生，之后在此定居，生下了叔公林协，两家人当时一直有书信往来。他指直到爷爷30多岁离世后，父亲由奶奶独自抚养，远在南洋的叔公得知后，几乎每个月都往家乡寄钱，一寄就是20年。叔公也在1932年出资2000两白银，在家乡兴建了两间楼房供亲戚居住，但1937年日军侵华后，叔公一家就与他们失去联系。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 福建 寻人 性侵猥亵两未成年女生 20岁青年监六年半打五鞭 迎报庆展百年光华 撷珍回顾狮城美术