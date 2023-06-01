福建男子寻叔公后人 继承家乡14万元地皮

爷爷早逝，叔公20年来每月寄钱回乡，还出资兴建两楼房。如今两楼房已被拆，侄孙遵照父母遗愿，越洋来狮城寻叔公的后人“报恩”，要他们继承14万新元的地皮。

来自福建省安溪县龙门镇的林元水（60岁，建筑工人）告诉记者，他的叔祖19世纪末来到南洋谋生，之后在此定居，生下了叔公林协，两家人当时一直有书信往来。

他指直到爷爷30多岁离世后，父亲由奶奶独自抚养，远在南洋的叔公得知后，几乎每个月都往家乡寄钱，一寄就是20年。叔公也在1932年出资2000两白银，在家乡兴建了两间楼房供亲戚居住，但1937年日军侵华后，叔公一家就与他们失去联系。