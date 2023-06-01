转阴又变阳 何谓“冠病复阳”？

李显龙总理5月22日首次确诊冠病，检测结果于28日转阴。李总理原已于5月29日恢复上班，但他星期四（6月1日）却在脸书发文，表示自己冠病检测再次呈阳。

李总理指出，医生告诉他这是“冠病复阳”（COVID rebound），虽然与最初感染相比风险没那么高，但复阳仍具传染能力。

哪一类冠病患者容易复阳？确诊者要担心自己复阳吗？

I feel fine but I am afraid I have turned COVID-19 positive again. My doctors say it is a COVID rebound, which happens... Posted by Lee Hsien Loong on Wednesday, May 31, 2023

什么是“冠病复阳”

根据美国疾病控制与预防中心（CDC）2022年发出的信息，冠病复阳（也称冠病反弹），指的是当一名冠病患者的检测结果转阴后，冠病症状或检测结果却在两到八天内再次呈阳。

美国CDC建议，再次出现冠病症状或检测结果呈阳的人必须重新隔离至少五天，之后在外戴口罩多五天。李总理在脸书上说，医生建议他自我隔离，直到抗原快速检测结果呈阴。

复阳是否与服用Paxlovid有关

有关冠病复阳的报道，从去年开始就频繁出现在医学文献中。虽然多数文献指服用冠病口服药物Paxlovid的病患，出现“冠病复阳”的可能性更大，但症状复发的确切原因仍未知。

李总理也曾服用过这款由美国制药公司辉瑞研发的抗病毒药物。药物适用于病情可能恶化至重症的轻中度冠病患者，并能帮助降低因感染重症而须住院的风险。

虽然多数文献指服用冠病口服药物Paxlovid的病患，出现“冠病复阳”的可能性更大，但症状复发的确切原因仍不详。近期也有不少研究员发现“冠病复阳”与Paxlovid无关，症状复发可能视个人免疫系统而定。（路透社）

新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院副院长（全球卫生）许励扬副教授回复《联合早报》询问时说，药物可抑制病毒复制，但李总理或在转阴后暂停服药，让病毒有机会重启复制，使症状复发。

不过，近期也有不少研究发现，冠病复阳或与Paxlovid无直接关系，因为没服药的病患也会复阳，症状复发与否视个人免疫系统的情况而定。

亚太临床微生物学与传染病学学会会长淡马亚教授告诉《联合早报》，比较有可能的情况是检测当中出现了假阴结果，也就是说检测可能测不出低水平的病毒载量，患者误以为自己体内的病毒已完全清除。

本地研究团队曾在2021年发布研究报告，针对35名复阳冠病患者进行研究，发现病患虽不具有传染力，但身体仍在排出死去的病毒。

谁更可能出现“冠病复阳”

李总理在脸书贴文中引述医生的话说，5％至10％的冠病病例会出现复阳的情况。

李显龙总理星期四（6月1日）在脸书发文，公布自己的冠病检测再次呈阳。医生建议他自我隔离至抗原快速检测结果呈阴。（取自李总理脸书）

路透社去年的报道指出，美国政府一项研究发现，一些服用Paxlovid的病患症状复发，可能与强健的免疫系统有关。复阳的研究对象抗体水平都偏高。

科学家仍在确定哪些人在服用Paxlovid后，更有可能出现“冠病复阳”的情况。但有一些研究指出，冠病复阳更常发生在以下病患身上：曾进行器官移植、有吸烟习惯、服用抑制免疫系统药物，以及患有潜在疾病。

确诊者该担心“复阳”吗？

根据美国政府研究，复阳的冠病患者都不需要接受额外治疗或住院。

新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院副院长（全球卫生）许励扬副教授也指出，几乎所有复阳病例的症状都较轻微，病情恶化风险不大。